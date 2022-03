Marília Mendonça segue como artista mais ouvida no Spotify, meses após morte

Mesmo após quatro meses da morte de Marília Mendonça, a eterna “rainha da sofrência” segue como a artista mais ouvida do Spotify Brasil.

Há 133 dias seguidos ela segue no topo do ranking da plataforma de streaming. Ela já estava na liderança antes do acidente que provocou sua morte.

“As Patroas”, projeto mais recente da sertaneja, em parceria com a dupla Maiara & Maraisa, é o terceiro álbum mais ouvido no Spotify. A música “Esqueça-Me se For Capaz”, principal faixa de trabalho, está entre as mais ouvidas há 19 semanas.

No ranking da plataforma ainda figuram outras 10 músicas com Marília Mendonça, com destaque para “Mal Feito” (com Hugo & Guilherme), “Vai Lá em Casa Hoje” (com George Henrique & Rodrigo), “Cê Tá Preparada” (com Tayrone), “Presepada”, “Todo Mundo Menos Você” e “Não Sei o que Lá” (as três com Maiara & Maraisa).

O álbum de estreia, intitulado como “Marília Mendonça: Ao Vivo” já se tornou o disco que está há mais tempo entre os mais escutados no Brasil, totalizando 67 semanas consecutivas.

Morte de Marília Mendonça

A cantora Marília Mendonça morreu no início de novembro do ano passado. Ela estava em uma avião, acompanhada de outras quatro pessoas, quando a aeronave falhou e caiu em Piedade de Caratinga, cidade de Minas Gerais.

Ela tinha 26 anos e deixou um filho, que fez dois anos em dezembro. A tragédia abalou todo o país, ultrapassando fronteiras de quaisquer gêneros musicais.

De acordo com informações do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), a sertaneja deixou 324 músicas e 391 gravações dela, e de parceiros, cadastradas.

Desde sua morte, diversas parcerias inéditas vêm sendo lançadas, de parceiros de gênero - como Lucas Lucco - a artistas internacionais - como Dulce María.

Leia também: ‘Realização pessoal’, diz Naiara Azevedo sobre parceria com Marília Mendonça; ouça música