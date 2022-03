Luana Piovani explica motivo de não liberar foto dos filhos no ‘BBB 22′

A atriz Luana Piovani resolveu se pronunciar após Pedro Scooby lamentar a ausência de fotos dos filhos do ex-casal no quarto do líder do “BBB 22″. Mãe de Bem, Dom e Liz, ela não deu autorização do direito de imagem das crianças à Rede Globo.

“Sabe por que não é a mesma coisa que eu postar a foto dos meus filhos no Instagram? Porque a Rede Globo ganha milhões com os anúncios, muito dinheiro com todos esses programas que vocês dão audiência. E eu não vou assinar uma autorização, para essa e para todas as outras vidas, tanto de vídeo quanto de foto — porque era assim que eles queriam — para eles encherem o rabo de dinheiro”, disse

Luana em seus nos stories no Instagram.

Esta não foi a primeira vez que o surfista sentiu falta da aparição dos filhos. Quando venceu a prova do anjo, Scooby comentou que as crianças deveriam estar com Luana. Na ocasião, a atriz também se explicou: “Não vai ter a imagem dos meus filhos no negócio do anjo porque a autorização era praticamente vitalícia para mais umas cinco vidas, de utilização de imagem mesmo se o Pedro sair”, disse.

‘Primeira’ liderança

Pedro Scooby é líder no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Scooby venceu, “pela primeira vez”, a prova do líder do “BBB 22″ na última quinta-feira (3). Ele foi o mais rápido em uma disputa que estava dividida em três etapas. Douglas Silva ficou imune do paredão, por ser o segundo, e Eli ganhou o vip, ficando em terceiro lugar.

Vale lembrar que o surfista já venceu a prova do líder em outras semanas, já que ele ganhou a disputa pelo quarto mais desejado do reality show da Globo em provas em dupla, com Tiago Abravanel e Paulo André, por exemplo.

Na prova, os brothers e sisters precisaram percorrer os três ambientes em busca de três cards, cada um com uma cor diferente. Na área laranja da academia, eles tinham que buscar os card: " “Vestiu. Partiu. Meu treino”. Na área azul tem o card: “Vestiu. Partiu. Meu momento”. Já na área rosa o card: “Vestiu. Partiu. Meu movimento”. Ao encontrar os três cards, eles deveriam apertar o botão e esperar atrás da bancada.

A prova do líder começou com o veto de Paulo André, que optou por deixar Jessi e Linn da Quebrada fora da disputa da sétima liderança. “Sou alvo dessas pessoas há algumas semanas, então não vou arriscar”, explicou Paulo André.

