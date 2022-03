Lembra dela? Marília Gabriela revela se volta à TV após sete anos

Marília Gabriela foi uma das maiores celebridades da televisão durante os anos 1990 e 2000, quando comandava seus programas de entrevistas no SBT e GNT. Mas, em 2016, ela decidiu dar um tempo na carreira e buscar novas experiências longe dos estúdios e câmeras.

Agora, sete anos após este afastamento, a apresentadora e jornalista conta os motivos que fizeram ela deixar o seu trabalho de sucesso. Ao canal do seu filho, Theo Cochrane, a famosa contou detalhes de sua decisão, que na época chocou os fãs.

“Eu não aguentava mais. Não aguentava mais. Eu repetia pessoas, os entrevistados começaram a se repetir e se repetir, e aquilo foi perdendo o encanto, a gana, a garra do começo. Eu fiquei muitos anos fazendo (TV)”, disse Marília, que atualmente mora em Portugal.

Ela ainda falou sobre a sua relação com o trabalho na televisão e a jornada tripla. “Eu tive uma situação na televisão brasileira que pouquíssima gente percebeu, que eu acho que nunca houve no mundo: eu trabalhei em dois canais da TV aberta (TV Cultura e SBT) e em um canal da TV fechada (GNT)”.

Segundo Marília Gabriela o motivo principal foi a família. “Três emissoras totalmente diferentes. E eu fazia as três. Eu me entreguei sempre a isso, primeiro de tudo porque eu queria me realizar em alguma coisa; segundo foi para criar vocês dois (Theo e Cristiano) da melhor maneira que eu pudesse”, contou a jornalista.

Durante a entrevista ao filho, em seu canal no Youtube, a apresentadora relembrou da sua saída do SBT, onde comandava o “De Frente com Gabi”, uma das maiores audiências da emissora de Silvio Santos.

“Eu cansei! Chegou um dia em que eu, no SBT, estava lá dentro e parei, e me vi fazendo uma pergunta tão estúpida, tão idiota para um entrevistado meu… eu saí de lá e falei: ‘Não quero mais’. Porque eu estava me repetindo tanto que não tinha mais apego ao meu trabalho”, revelou a celebridade, que momento depois também encerrou com o GNTi.

Morando na Europa, a famosa contou ao filho se ainda tem vontade de retornar à TV. “Eu fiquei muito tempo . Eu falei da infância de vocês, que eu deixei você e Cristiano. Eu me entreguei à profissão a vida inteira como se estivesse fugindo de alguma coisa, isso é uma coisa que eu estou pensando aqui, na vida, em silêncio, sozinha”.

