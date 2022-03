Festa na casa do ‘BBB 22′ tem DR entre Eliezer e Natália; entenda

A festa na casa do “BBB 22″ animou os participantes do reality show com as apresentações de Glória Groove e Pedro Sampaio. A noite, porém, também foi marcada pela DR entre Eliezer e Natália.

Linn da Quebrada e Jessilane, amigas de Natália, conversaram sobre as “brincadeiras” de Eli. A cantora revelou que pode não resistir à tentação. “Eu me conheço, eu sou fraca”, disse. Jessi alertou que a designer de unhas poderia não gostar da situação.

Durante a festa, a bióloga percebeu o incômodo de Natália e comentou com Lina. Pedro Scooby também notou um certo clima e disse que aquilo tinha nome: talarica. Chegou a pedir música: “DJ, solta talarica para ela ver o que é”.

Em outro momento, Jessilane reforçou que “não aconteceu nada”, mas foi conversar com Natália mesmo assim. A professora frisou que os brothers ficaram “pesando a mente” dela e de Lina na pista de dança. A designer de unhas, então, retrucou: “E é mentira?”.

Eli, por sua vez, ouviu o conselho de Vyni e foi conversar com a ficante. Natália explicou achava a postura “falta de consideração” e chamou Jessilane e Linn da Quebrada de “ex-melhores amigas”.

O empresário disse que já havia deixado claro a sua ideia de relacionamento. “Eu criei uma expectativa que não tinha. Eu criei algo que nunca existiu e está tudo certo. Para mim, foi muito importante e queria te agradecer porque foi bom”, disse Natália. “Foi muito para mim também. Só que eu não imaginava que você tinha essa perspectiva que a gente tinha resolvido antes”, falou Eli.

‘Brincadeira’ na piscina

Eli é acusado de assédio contra Jessi no 'BBB 22' TV Globo (Reprodução)

Na festa do líder dessa semana, uma situação entre Eli e Jessi na piscina já havia rendido até chamada de atenção da produção do reality show.

Enquanto Eliezer encurralava a sister na borda da piscina, na madrugada de quinta-feira (3), Jessi pedia que Linn da Quebrada a salvasse. “Sai, Eli. Para. Ô, Lina, me ajuda. Ô, Lina, me ajuda. Para, Eli, é sério. Por favor, para”, pediu a professora de biologia.

Não demorou para um aviso da produção aparecer no telão, pedindo atenção ao brother. Ele, claro, ficou preocupado e tentou deixar claro que tudo não passou de uma brincadeira.

“Relaxa”, disse Jessi, tentando acalmar Eli. “Foi brincadeira e eu entendi como brincadeira. Pelo que eles viram, eles acharam que ele estava realmente me acuando”, disse a bióloga.

No Twitter, os termos “Jessilane merece respeito”, “assédio no BBB” e “não é não” ficaram entre os assuntos mais comentados da rede social. O público pediu que a TV Globo analisasse as imagens novamente.