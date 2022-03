Com Sophie Charlotte, filme sobre vida de Gal Costa ganha primeiras imagens

Um dos principais nomes da MPB deve ganhar seu próprio filme em breve: Gal Costa estreia nos cinemas em 2023, com o longa “Meu Nome é Gal”.

Para interpretar a baiana, a atriz escolhida foi Sophie Charlotte. Com extensa carreira na televisão, a artista de 32 anos dará vida a uma jovem Maria da Graça.

“É um grande privilégio interpretar Gal no cinema. Me sinto vivendo um verdadeiro sonho”, diz a atriz, que é uma fã assumida da cantora.

Em “O Rebu”, novela das 23h da TV Globo, Sophie Charlotte entoou “Sua Estupidez” - e este pode ter sido um momento importante para a escolha dela para o papel.

“Meu Nome é Gal” deve apresentar o início da carreira musical de Gal Costa, no final da década de 1960. É quando ela decide deixar Salvador rumo ao Rio de Janeiro e encontra seus amigos da Bahia: Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Dedé Gadelha.

Toda esses gigantes são interpretados por Rodrigo Lelis (Caetano Veloso), Dan Ferreira (Gilberto Gil), Camila Márdila (Dedé Gadelha), George Sauma (Waly Salomão) e Dandara Ferreira (Maria Bethânia).

O ator Fábio Assunção faz uma participação especial na produção, interpretando um diretor de televisão.

“Foi um encontro potente de grandes atores, todos empolgados e entregues, em uma ciranda criativa onde nos aproximamos cada vez mais desses ídolos que são Gal, Caetano, Gil, Dedé, Wally, Macalé, Tom Zé, Maria Bethânia. Acredito que, para um encontro tão forte como esse, é preciso tempo, estudo, entrega e amor”, afirma Sophie.

Bastidores de "Meu Nome é Gal" (Foto: Stella Carvalho/Paris Entretenimento/Divulgação)

O filme é dirigido pela documentarista Dandara Ferreira, que também atua no longa, ao lado de Lô Politi (”3%”). As gravações estão sendo realizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

As primeiras imagens foram divulgadas nesta sexta-feira (4) e apresentam Sophie Charlotte como Gal Costa e uma parte do elenco. Veja:

Sophie Charlotte como Gal Costa em "Meu Nome é Gal" (Foto: Stella Carvalho/Paris Entretenimento/Divulgação)

Rodrigo Lelis, Sophie Charlotte e Camila Márdila como Caetano Veloso, Gal Costa e Dedé Gadelha em "Meu Nome é Gal" (Foto: Stella Carvalho/Paris Entretenimento/Divulgação)

Dan Ferreira e Sophie Charlotte como Gilberto Gil e Gal Costa em "Meu Nome é Gal" (Foto: Stella Carvalho/Paris Entretenimento/Divulgação)

Sophie Charlotte em "Meu Nome é Gal" (Foto: Stella Carvalho/Paris Entretenimento/Divulgação)

