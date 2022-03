Com Lady Gaga e Zoë Kravitz, Oscar 2022 anuncia lista de apresentadores

Mesmo sem ter sido indicada ao Oscar 2022, Lady Gaga estará presente na cerimônia de premiação deste ano. Ela fará parte dos apresentadores de categorias desta edição.

Também atriz e cantora, Zoë Kravitz - que está em cartaz com “Batman” e deve lançar seu primeiro álbum em breve - também faz parte deste time.

Chris Rock (”Gente Grande”), Kevin Costner (”O Mensageiro”), Rosie Perez (”Aves de Rapina”) e Youn Yuh-jung (”Minari”) são os outros nomes da primeira leva anunciada pela Academia. Mais nomes serão anunciados nos próximos dias.

Ainda não há informações sobre as categorias que cada um apresentará. A única pessoa da lista, até então, que dá para concluir qual categoria é mais provável apresentar seria a atriz Youn Yuh-jung.

Ela deve apresentar a categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, pela qual ganhou sua estatueta no ano passado, por sua atuação em “Minari”. É uma tradição do Oscar que as categorias principais sejam apresentadas pelos vencedores do ano anterior.

A noite será comandada pelo trio de atrizes Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes, as anfitriãs desta edição. Em 2022, o Oscar retoma esta tradição, há quatro anos em desuso.

A edição de 2022

“Ataque dos Cães”, filme de Jane Campion, lidera as indicações, aparecendo doze vezes na lista de finalistas. Na sequência vem “Duna”, com dez indicações. “Belfast” e “Amor, Sublime Amor” concorrem em sete categorias, cada um.

E tem brasileiro no Oscar 2022: o carioca Pedro Kos foi indicado na categoria de Melhor Documentário de Curta Metragem, com “Onde Eu Moro”. O filme está disponível na Netflix.

A cerimônia de premiação da 94ª edição do Oscar será realizada no dia 27 de março, presencialmente, no tradicional Dolby Theatre em Hollywood.

A data foi pensada estrategicamente para não coincidir com a final do futebol americano nos Estados Unidos e as Olimpíadas de Inverno - e assim tentar reverter a tendência de queda de audiência na transmissão da cerimônia dos últimos anos.

