Arregou? Arthur vence a prova do anjo no ‘BBB 22′ e não dá monstro para Jade

Arthur Aguiar vence prova do anjo no 'BBB 22' Globo (Reprodução)

Arthur Aguiar venceu a prova do anjo na tarde deste sábado (5), mas optou por não dar o monstro para sua rival declarada no “BBB 22″, Jade Picon. Para passar pelo castigo, o ator escolher Laís, Lina e Eslovênia.

A decisão fez com que alguns telespectadores não entendessem a estratégia do brother, que acabou sendo alvo de crítica nas redes sociais. No Twitter, o termo “Arthur arregão” ficou entre os assuntos mais comentados. Confira alguns dos comentários:

Ão ão ão

Arthur arregão!! #BBB22 — Chico Barney (@chicobarney) March 5, 2022

o vitimismo descarado do arthur arregão #BBB22 pic.twitter.com/HwdMBWs2bm — falha catastrófica 🧜🏼‍♀️ (@fei__lipe) March 5, 2022

ÃO ÃO ÃO PASSOU UM AVIÃO E NELE TAVA ESCRITO QUE O ARTHUR É ARREGÃO



pic.twitter.com/LWFCkiemyJ — gab mamacita (@gabmamacita) March 5, 2022

No monstro dessa semana, as participantes terão que fazer uma corrida de cavalinhos-de-pau quando o som tocar no gramado da casa. Além disso, cada uma das castigadas vai perder 300 estalecas e todas elas estão na xepa.

Arthur explicou que pouparia Jade desta vez por não querer tirá-la do vip. Além disso, disse não ter a intenção de prejudicar quem já está na xepa.

Esta é a segunda vez que Arthur Aguiar se consagra anjo no “BBB 22″. Da primeira vez, ele já havia colocado Laís no mostro junto com Larissa.

Como foi a prova do anjo

A prova do anjo PicPay de hoje foi disputada em duplas. As composições foram definidas por sorteio. Douglas Silva pegou o card vermelho e ficou de fora.

O jogador com o colete “Sem PicPay” deveria ir para a piscina e encontrar os cinco cubos com os perrengues. Já o jogador com o colete “Com PicPay” ficava ao lado dos celulares e deveria colocar o cubo no celular com a solução do perrengue correspondente. Depois de posicionar os cubos corretamente, quem fizesse em menor tempo ia para a final.

Com o tempo de 118 segundos, a dupla Arthur e Eliezer se classificou para a final. Na decisão, cada um jogou individualmente. O ator foi o mais rápido e encontrou os cinco cubos primeiro, vencendo a disputa desta tarde.