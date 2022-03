A verdade por trás da nudez da nova versão da novela ‘Pantanal’

A novela “Pantanal” vai ganhar uma nova versão, que estreia em março, na Globo. Além da história marcante na televisão brasileira, os fãs souberam que vão assistir muitas cenas de nudez. Mas será que todos sabem as razões para isso?

Escrito por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, responsável pela trama original, o remake do folhetim é tido como a principal produção deste ano para elevar a audiência da Globo no horário nobre, algo que não conseguiu “Um Lugar ao Sol”, a primeira novela inédita no período da pandemia.

Pela busca de melhores números de audiência, “Pantanal” vai investir em cenários paradisíacos, histórias comoventes e, também, cenas picantes. No entanto, a história contada por Benedito, na extinta TV Manchete, não foge muito deste tripé e, por isso, ganhou a fama de “apelativa”.

Juliana Paes interpreta Maria Marrua no remake da novela "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Prevista para estrear no dia 28 de março, uma segunda-feira, a nova trama da emissora carioca, no entanto, fará tudo em doses homeopáticas para que o efeito não seja contrário e faça os amantes de novelas fugirem do canal.

Em uma chamada, divulgada em fevereiro, a Globo mostrou um pouco da trama e não tentou camuflar a possibilidade de mostrar que a novela nostálgica contará com sexo e nudez. No vídeo, Juliana Paes, que faz a mãe da protagonista do remake, aparece nua no rio. Em outro momento, é possível ver Bruna Linzmeyer e Renato Góes tomando banho no mesmo rio.

Segundo fontes do site Notícia das TV, muitos atores gravaram cenas de nudez ou sexo durante a produção inicial da novela “Pantanal”, dentre eles, Malu Rodrigues, que confessou em sua conta pessoal do Instagram, ter gravado uma cena pelada.

Mesmo contendo nudez e sexo, tudo será mais artístico desta vez e menos apelativo, diferente de como foi tratado na TV Manchete. A Globo deseja recuperar a audiência e, ao mesmo tempo, trazer um trabalho de muito bom gosto e qualidade para seu público noveleiro.

Filmagem

As gravações da novela “Pantanal”, da Globo, estão movimentando inúmeros profissionais, além dos atores e diretores. Ao todo, 150 pessoas participaram das filmagens, cenografia e escolha de locações para o elenco da versão escrita por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa.

No Mato Grosso do Sul, o local escolhido para gravar o remake fica a cerca de quatro horas da cidade mais próxima, Aquidauana. Ao redor, somente fazendas e natureza selvagem. Segundo a Globo, seis fazendas dão suporte diretamente à produção, seja para hospedagem, para gravação ou almoxarifado, e algumas outras dão suporte indireto.

“Pantanal” é escrita por Bruno Luperi, baseada na novela original escrita por Benedito Ruy Barbosa. A direção artística é de Rogério Gomes, direção de Walter Carvalho, Davi Alves, Beta Richard e Noa Bressane.

