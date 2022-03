Web elogia nova estratégia de jogo de Arthur e Gustavo no ‘BBB 22’

De olho nas mudanças do “BBB 22″, Arthur Aguiar e Gustavo Marsengo estão conseguindo chegar próximos aos pensamentos do big boss e, nesta quinta-feira (03), após a prova do líder, conseguiram pensar como seria o big fone desta semana.

Com foco no jogo, os brothers afirmaram que não pretendem atender o telefone “de jeito nenhum”, já que para eles a ligação será para mandar um participante do reality show para o paredão, que será formado no domingo (06).

Segundo a dupla, muitas pessoas já estão imunizadas nesta semana e, é claro, que o big fone vai tocar para punir um participante e não para salvar mais alguém. O pensamento estratégico dos jogadores foi visto com bons olhos pelo público, que foi às redes sociais para elogiar.

Arthur e Gustavo conversam na varanda da casa do "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Já Lucas Bissoli disse que atenderia a ligação, pois poderia ser uma imunidade. Mas, Arthur retrucou: “Já tem duas pessoas imunes e mais o anjo”. Em seguida, Gustavo concordou: “Exato, não vai ter quatro imunidades numa casa com quatorze”, completou Gustavo.

É importante ressaltar que Tadeu Schmidt avisou que o big fone tocará no sábado (05) e levará duas pessoas ao paredão. “Quem atender a ligação estará no paredão e vai indicar outro participante. No domingo, o líder indica e o mais votado pela casa no confessionário disputa a prova bate-volta com os dois emparedados pelo big fone”.

Confira algumas reações

Vários participantes comentaram que o Big Fone desta vez pode ser para ir direto pro paredão.

No TT " Olha a visão do Arthur".

#BBB22 #euthur #redeBBB #bigfone — Barbara (@barbarellla82) March 4, 2022

Tô torcendo para o Arthur não atender esse Big Fone amanhã 🤞🙏 #BBB22 #arthuraguiar #bigfone — Ane Santos (@Anesaantoss) March 4, 2022

ARTHUR E GUSTAVO SÃO OS MELHORES JOGADORES NESSE MOMENTO, SEM DUVIDAS — Xlshgfro Filho matheus (@xlshgfro) March 4, 2022

LEIA TAMBÉM:

Arthur e Gustavo falando que não atendem o Big Fone de jeito nenhum, que quem atender vai para o paredão. Maravilha, que cumpram e não atendam mesmo! Impressionante como esses dois enxergam o jogo. #BBB22 — Vinicius Garcia 🇳🇬🇳🇬🇳🇬 (@vinnyvelloso) March 4, 2022

Não é estranho em toda semana de Big fone o @Aguiarthur comentar sobre o msm tocar ? #BBB22#BigBrotherBrasil #bigfone

Big Fone @bbb — Flavio (@FlavioMarqueszz) March 4, 2022

Arthur e Gustavo não vão atender o bigfone, já sacaram que quem atender vai pro paredão. O terror do boninho KKKKKKK #BBB22 — Yngred Shayanne ✠ (@YShayanne) March 4, 2022

Arthur no vip

Pedro Scooby é o líder da semana e, na noite desta quinta-feira (03), ele decidiu quem estaria no vip do “BBB 22″. Entre os nomes determinados pelo surfista está Arthur Aguiar, que confessou sua surpresa.

Na academia, o brother falou para Lucas Bissoli que não esperava ser priorizado pelo colega de confinamento. “Não esperava que ele me colocasse no VIP, não. Esperava que ele botasse o Gustavo”, disse.

Os dois brothers continuaram conversando sobre a possibilidade de indicação do novo líder. Lucas perguntou se ele acredita que Scooby vai mandar o Eli ou uma das meninas. Arthur disse que não tinha nenhuma informação sobre isso, por enquanto. “Não faço ideia... Mas eu acho que tem grandes chances de ser as meninas”.

LEIA TAMBÉM: