Viviane Araújo é elogiada e se declara ao marido: ‘Meu amor’

Grávida de seu primeiro filho, Viviane Araújo usou suas redes sociais para se declarar ao marido Guilherme Militão. Na postagem, feita nesta sexta-feira (04), a famosa disse que está com saudade do amado: “Já já mato a saudade que eu tô do meu amor!”.

O clima de romance pode ser visto pelos seguidores da atriz, que fez questão de mostrar os dois juntinhos e sorridentes. Mas, os fãs não souberam os motivos que fizeram o casal ficar separado.

Nos comentários da foto, publicada no Instagram, Viviane Araújo foi elogiada por seus seguidores. Um perfil escreveu: “Tão feliz por vocês”. Já outro disse que a famosa é a “mamãe do ano”.

A empolgação dos fãs deve-se pela gravidez de Viviane Araújo, que tem 46 anos e espera o seu primeirobebê. Ao “Fantástico”, da Globo, ela deu detalhes da gestação para a repórter Renata Ceribelli. No programa, a atriz contou que, apesar de ainda não saber o sexo do bebê que espera, já tem os nomes definidos.

“Se for menino, Joaquim. Meu avô, avô dele (Guilherme) [têm o mesmo nome]. Foi uma coincidência até! Se for menina, a gente está em dúvida: Maria Flor ou Maria Alice”, afirmou Viviane.

A expectativa, segundo a atriz, é que seja uma menina. “No começo a gente queria dois, mas aí depois decidimos: ‘Não, vamos fazer um só. Tem muitos palpites, muita gente falando. Ele [marido] já sonhou com uma menina. Eu sempre achei que fosse mãe de menino, mas agora já estou achando que aqui tem uma menininha.”.

Vivi Araujo aproveitou a entrevista para elogiar o marido e disse que ele será um ótimo pai. “Guilherme é realmente um homem perfeito! Eu tenho certeza que vai ser um pai incrível. Ele está curtindo cada momento, me ajudando muito, cuidando muito. Ele é muito, muito presente, participativo, incentivador”.

