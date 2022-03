[SPOILER] ‘Peaky Blinders’: O que aconteceu com a tia Polly?

Com os primeiros capítulos de ‘Peaky Blinders’ começando a chegar na TV britânica, mas sem muita informação sobre quando estreiam mundialmente na Netflix, muitos spoilers começam a surgir. Isso porque, os fãs estão ansiosos pela 6ª e última temporada da trama aclamada pela crítica e com roteiro emocionante.

Uma das grandes dúvidas dos fãs com relação à 6ª temporada é justamente sobre como eles iriam lidar com a ausência da tia Polly Gray. A atriz que interpretou a matriarca da série nas cinco temporadas anteriores faleceu em abril do ano passado, aos 52 anos, lutando contra o câncer.

O primeiro episódio foi ao ar no domingo, 27 de fevereiro, e marcou um recorde de audiência, conseguindo conectar 3,8 milhões de espectadores simultaneamente, tendo um pico de 4,1 milhões de espectadores. As informações foram reveladas pelo Deadline.

Veja também: Afinal, quando a 6ª temporada de ‘Peaky Blinders’ deve chegar à Netflix?

É justamente nesse primeiro episódio que a realidade se uniu com a ficção. Uma das primeiras cenas mostram a explicação do que aconteceu com a tia Polly. Neste episódio, os espectadores descobriram que ela foi morta durante um assassinato frustrado do político fascista Oswald Mosley (Sam Claflin), levando o clã Shelby a realizar um memorial para Polly.

Para o rito funerário e para honrar a herança cigana do clã Shelby, a família incendiou uma carruagem com fotos e a série teve uma longa e emocionante cena de três minutos onde a ficção se misturou com a realidade.

Quando ‘Peaky Blinders’ chegará à Netflix?

Quem está ansioso para rever Tommy Shelby (Cillian Murphy) já está roendo as unhas de ansiedade. Isso porque, um anúncio feito no Twitter oficial da série ‘Peaky Blinders’ no final do ano passado espalhou a mensagem de que a série deve estrear ainda no primeiro semestre de 2022. O problema é que ela estreia antes na BBC, no Reino Unido, e só depois estreia na Netflix, para nós que moramos no Brasil.

O fato de que a nova temporada esteja prestes a estrear no Reino Unido já é um indicativo que ela pode chegar mais cedo do que imaginávamos ao catálogo da Netflix. De acordo com o site especializado Whats on Netflix, as gravações da 6ª temporada estavam programadas para acontecer em fevereiro de 2020, mas as restrições sanitárias relacionadas à pandemia da Covid-19 acabaram cancelando os planos.

‘Peaky Blinders’ é uma série dramática que se passa nos anos 1920 e segue a história de uma família de gângsteres em Birmingham, na Inglaterra.