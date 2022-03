Séries da Netflix para quem gostou de ‘Vikings: Valhalla’

‘Vikings: Valhalla’ estreou dia 25 de fevereiro no catálogo da Netflix e já conquistou uma legião de fãs. A série, que é um spin-off da aclamada produção ‘Vikings’ se passa 100 anos após os acontecimentos da série original e apresenta três personagens principais: o governante viking Harald Hardrada (Leo Suter), o explorador Leif Eriksson (Sam Corlett) e a líder religiosa nórdica antiga Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), estes últimos filho e filha do viking Erik, o Vermelho.

Se você já maratonou a série e gostou, te mostramos abaixo quais outras produções você pode assistir também.

‘Vikings’

A série original teve sua sexta e última temporada revelada pela Netflix em dezembro do ano passado. ‘Vikings’ conta as sagas do viking Ragnar Lodbrok, um dos mais conhecidos heróis nórdicos, que conseguiu construir navios e liderar um exército para a Inglaterra, tornando-se um rei escandinavo com a ajuda de sua família e guerreiros. Todas as 6 temporadas estão disponíveis na Netflix.

Veja também: Esta é a atriz de ‘The Walking Dead’ que está em ‘Vikings Valhalla’

‘The Last Kingdom’

A série tem quatro temporadas e está ambientada no ano de 872, época em que muitos dos reinados que hoje fazem parte da Inglaterra estavam nas mãos dos vikings. Sob o comando do rei Alfred, o reinado de Wessex é o único que resiste e a trama mistura figuras reais da história da formação da Inglaterra com personagens da ficção.

‘Templários’

Com atualmente duas temporadas disponíveis, ‘Templários’ foi planejado para ter apenas 10 episódios, mas foi renovado para a segunda temporada. A trama é sobre a queda, perseguição e queima na fogueira dos Cavaleiros Templários liderada pelo rei Filipe IV da França.