Sandra Annenberg se emociona com mensagem da filha no ‘Mais Você’

Convidada do programa “Mais Você”, da TV Globo, a jornalista Sandra Annenberg se emocionou na manhã desta sexta-feira (4) com uma mensagem enviada de surpresa pela filha, Elisa Annenberg Paiva, de 18 anos.

A jovem mora atualmente nos Estados Unidos, onde estuda artes dramáticas na Universidade de Nova York. Elisa elogiou o trabalho mãe e lembrou do pai, o também jornalista Ernesto Paglia.

“Minha mãe, obviamente, é uma grande inspiração para mim e eu acho que ela sabe disso. Não tem um texto que eu escreva ou um vídeo que eu grave que não passe pela revisão cuidadosa dela e do meu pai”, contou Elisa.

A estudante lembrou ainda que decidiu ser atriz aos 11 anos de idade e, desde então, contou com o apoio da mãe. “Lembro que quando eu contei pra ela, minha mãe fez uma lista gigante de filmes que eu tinha que assistir e ela sempre me leva para ver peças, exposições de arte. Com certeza o repertório extenso que eu tenho hoje em dia é por causa dela.”

Elisa seguiu falando da relação de intimidade e carinho entre ela e Sandra. “Acho que minha mãe é a única pessoa do mundo que sabe exatamente o que eu estou pensando a todo segundo”, disse. “Não só em questão de carreira, mas eu me inspiro muito no jeito dela de tratar as pessoas, ou melhor, no jeito dela elegante de ser. Eu sou tão organizada e prática que nem ela. A gente tem um jeitinho muito parecido.”

Sandra Annenberg não conteve as lágrimas. “Gente, isso não se faz ao vivo. Ela falou absolutamente tudo o que é a nossa relação. Essa menina é muito especial”, disse a apresentadora.

Veja um trecho da entrevista compartilhado pelo Twitter oficial da Globo:

O dia mal começou e eu já tô chorando junto com a @sandraannenberg 🥺 Impossível não se emocionar com o recadinho especial da filha! ❤️ #MaisVocê pic.twitter.com/LQtnDQHJCR — TV Globo 🐆 (@tvglobo) March 4, 2022

‘Que deselegante’

Durante a entrevista, Sandra comentou ainda sobre o meme “que deselegante”, que viralizou em 2011 e faz sucesso até hoje.

Sandra explicou que a frase foi dita após a colega Monalisa Perrone ser empurrada e cair durante uma chamada ao vivo.

“Fui ver a repercussão disso e fiquei chocada. Saí do ar e as pessoas diziam: ‘Sandra, você já é trending topics’. E eu falei ‘o que é isso? Eu sou o quê’?”, lembrou, aos risos.