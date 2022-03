Pedro Scooby ganha, ‘pela primeira vez’, a liderança do ‘BBB’

Pedro Scooby venceu, “pela primeira vez”, a prova do líder do “BBB 22″. Ele foi o mais rápido em uma disputa que estava dividida em três etapas. Douglas Silva ficou imune do paredão, por ser o segundo, e Eli ganhou o vip, ficando em terceiro lugar.

Vale lembrar que o surfista já venceu a prova do líder em outras semanas, já que ele ganhou a disputa pelo quarto mais desejado do reality show da Globo em provas em dupla, com Tiago Abravanel e Paulo André, por exemplo.

Na prova, os brothers e sisters precisaram percorrer os três ambientes em busca de três cards, cada um com uma cor diferente. Na área laranja da academia, eles tinham que buscar os card: " “Vestiu. Partiu. Meu treino”. Na área azul tem o card: “Vestiu. Partiu. Meu momento”. Já na área rosa o card: “Vestiu. Partiu. Meu movimento”. Ao encontrar os três cards, eles deveriam apertar o botão e esperar atrás da bancada.

A prova do líder começou com o veto de Paulo André, que optou por deixar Jessi e Linn da Quebrada fora da disputa da sétima liderança. “Sou alvo dessas pessoas há algumas semanas, então não vou arriscar”, explica Paulo André.

Após a última ordem de PA, os participantes foram ordenados da seguinte forma: Pedro Scooby, Natália, Eslovênia, Eliezer, Arthur Aguiar, Lucas, Gustavo, Paulo André, Douglas Silva, Jade Picon, Laís e Vinicius.

Quem já foi líder?

A liderança da última semana foi de Paulo André, que venceu a segunda prova de resistência da 22ª temporada do reality show, ao lado de Pedro Scooby. A disputa, que teve problemas logo no início, demorou 8 horas.

Anteriormente, Lucas Bissoli conquistou a liderança do “BBB 22″. O rei da piscadinha precisou de uma certa habilidade e sorte, já que os brothers deveriam jogar três bolas sobre um cano e acertar o gol ou uma das canaletas laterais, acumulando pontos.

A influenciadora digital Jade Picon também teve seus momentos de glória no quarto do líder. A famosa conquistou a quarta e a terceira liderança do “Big Brother Brasil”. Já Tiago Abravanel conquistou a segunda liderança do programa e Douglas Silva foi o primeiro líder do reality show.

