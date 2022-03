Pabllo Vittar desabafa sobre ataques na internet: ‘Cansada’

Pabllo Vittar voltou às redes sociais para desabafar com seus fãs. Nesta quinta-feira (03), a cantora usou o Twitter para falar dos ataques que vem sofrendo e garantiu que irá tomar algumas atitudes.

Em seu perfil oficial, a famosa falou que costuma sofrer ataques de algumas pessoas que não gostam do seu trabalho e que aproveitou o Carnaval para refletir sobre o assunto.

“Esse Carnaval me mostrou que não tenho mais energia para revidar hate [ódio]! Se você não gosta de mim ou não curte o que eu faço, só siga seu caminho. Estou cansada de entrar e ler bobagem! Paz e vou bloquear com todo direito que tenho toda e qualquer pessoa que vier tirar minha paz”, disse a drag queen.

Nos comentários, seguidores se preocuparam e apoiaram a decisão da cantora. Eles pediram que ela cuidasse de sua saúde mental e não gastasse energia com críticas negativas: “Não perca um minuto do seu dia com quem desagrega ou age de forma intolerante”, diz um dos comentários.

Um dos comentários mais marcantes foi de um fã que fez um apelo aos haters e, também, seguidores: “Existem críticas construtivas, e são sempre muito bem aceitas, mas parem de atacar todos os dias a Pabllo, gente, pelo amor de Deus! Está ficando cansativo já”, disse ele.

Haters atacam marido de Jojo Todynho

Quem também está cansado de haters e comentários maldosos é Lucas Souza, marido de Jojo Todynho. Em fevereiro, o militar resolveu agir e denunciou os ataques de ódio, além de excluir sua rede social.

O oficial do Exército enviou um comunicado onde afirmou que poderia processar os autores das publicações. “Devido à minha profissão, não posso ir para a internet e expor algumas mensagens e comentários preconceituosos que estou recebendo. A minha vontade é gravar um vídeo expondo esse pessoal e rebater à altura”.

Jojo Todynho também falou sobre o assunto e comentou que o amado não soube lidar com a quantidade de haters. “O Lucas está bem, está trabalhando. Ele desativou o Instagram dele. A internet é um povo muito maldoso, malicioso. E é um meio que ele não precisa. Ele tem a profissão dele, e não soube lidar com isso. As pessoas são muito tóxicas, insuportáveis”.

