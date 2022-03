‘O Golpista do Tinder’: Vítima rebate críticas de haters que a chamaram de ingênua

Pernilla Sjöholm, uma das vítimas do golpista do Tinder. Foto: Reprodução Instagram

Uma das vítimas ouvidas pelo documentário ‘O Golpista do Tinder’, Pernilla Sjöholm revelou ter sido constantemente atacada e rotulada de “ingênua” nas redes sociais e rebateu aos haters: “Isso pode acontecer com qualquer pessoa que tenha empatia”, ela disse em entrevista ao Page Six sobre ter sido enganada por Simon Leviev.

‘O Golpista do Tinder’ é um documentário que foi lançado no começo do mês passado e que, desde então, permanece nas produções da lista de Top10 do Brasil. O documentário mostra como o israelense Shimon Hayut, que usava o nome falso de Simon Leviev, conhecia mulheres pelo Tinder e aplicava golpes financeiros nelas. Ele se contactava com mulheres e começava a extorqui-las e a ameaçá-las, pedindo somas milionárias para deixá-las em paz.

O documentário mostra Cecilie Fjellhoy, Pernilla Sjoholm e Ayleen Charlotte, três mulheres que não se conheciam mas que igualmente foram vítimas de Simon Leviev. Cada uma delas encontrou Simon no Tinder e foi paquerada por ele, atraídas por seu estilo de vida luxuoso e por sua generosidade.

Em entrevista ao PageSix, Pernilla Sjöholm admitiu que, antes de sua experiência com Leviev, quando ela lia sobre golpistas, ela pensava que nunca isso aconteceria com ela. “Meu primeiro pensamento seria tipo, ‘Oh meu Deus, se você é tão estúpido, a culpa é sua’. Mas é assim que eu pensava antes, e agora estou percebendo que isso realmente pode acontecer com qualquer um”. Ela disse ainda segue traumatizada com a fraude.

“Esses são os alvos deles [dos golpistas]. Alguém, por exemplo, que não tem empatia, ele [Leviev] tem um transtorno. Ele não sente empatia. Então, para uma pessoa como eu e Cecilie [Fjellhøy] foi fácil nos enganar, porque nós temos muita empatia pelas outras pessoas. Somos alvos muito fáceis”.

Essas mulheres reservaram os voos, transferiram e entregaram o dinheiro a Simon. Nunca havia o nome de Simon Leviev nos cartões de crédito e nem nos documentos de empréstimo, dessa forma, não havia um documento legal que provasse que ele era a pessoa que gastava o dinheiro.

Em 2019, sob a denúncia de dívidas ao Governo de Israel, Simon Leviev foi preso e deportado para Israel, onde deveria ter cumprido uma longa sentença por suas dúvidas. Porém, ele acabou entrando em um programa que visava diminuir a população carcerária no país e acabou saindo da cadeia.