“Não canso de chorar”, diz Luana Piovani sobre a guerra da Ucrânia

A atriz Luana Piovani usou sua conta no Instagram nesta sexta-feira pra fazer um desabafo sobre as notícias que chegam da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia há quase uma semana.

Visivelmente abalada e com os olhos em lágrimas, a atriz que atualmente vive em Portugal diz que chora para aliviar a dor, mesmo sabendo que nada mudou por lá.

“Eu choro, choro, não me canso de chorar. As minhas lágrimas de alguma forma me acolhem, parece que alivia mesmo sabendo que, por lá, nada mudou. Já tem uns cinco dias que na hora que vamos fazer a nossa oração antes de dormir, peço para que Deus coloque a mão na cabeça dessas pessoas que querem fazer guerra”

Liderança de Scooby

Pedro Scooby ganhou a liderança do BBB 22 na prova desta quinta-feira, mas notou ao chegar no quarto do líder que as fotos de seus filhos com Luana Piovani não estavam ali, como acontece com todos que os big brothers que assumem a liderança do jogo.

O surfista não gostou e reclamou para o colega de confinamento, Paulo André: “Não tem foto das crianças, mano”. Os brother perguntam se realmente não tinha nenhuma imagem, e ele confirma que não.

Mas essa não é a primeira vez que a atriz proíbe o programa de exibir seus filhos. Quando Scooby ganhou a prova do anjo também não pode ver as fotos dos três meninos, por decisão de Piovani.

Luana explicou nas redes sociais que não queria expor seus filhos na televisão. Elas também falou que não concorda com o contrato da Globo que garante à emissora o direito sobre as imagens de forma vitalícia, ou seja, para sempre, e que a família não teria o direito de reclamar do uso que a TV faria das imagens.