Luisa Mell chora ao pedir resgate para cachorro de brasileira na Ucrânia

Luisa Mell também decidiu comentar sobre a guerra na Ucrânia. No Instagram, a famosa fez um apelo pelos animais, mais precisamente para um cachorro de uma brasileira que está no país do leste europeu.

Na postagem, a ativista pede para que as autoridades brasileiras resgatem o pet. Mas, de acordo com Luisa, a brasileira está sendo impedida pela FAB (Força Aérea Brasileira) de levar o seu cachorro, que é um buldogue francês, no avião.

“Preciso da ajuda de todos vocês, acabei de receber um telefonema da Ucrânia, a Vanessa está fugindo da guerra, parece que o avião da FAB vai tirar eles de lá amanhã, mas não querem levar o cachorro dela. Ela está grávida ainda, está desesperada, gente”, declarou a apresentadora, em vídeo, chorando.

A ex-apresentadora da RedeTV! pediu ajuda para Bolsonaro: “FAB, por favor, pela amor de Deus, não faz isso… Bolsonaro, por favor, não deixa ninguém pra trás… Não sei o que vou fazer. Gente me ajuda, por favor, preciso de ajuda… Coitada”.

Luisa Mell disponibilizou ainda o seu perfil oficial para que a brasileira que está na Ucrânia desse mais detalhes da situação. A anônima relatou, também, que não tem condições de emitir os documentos exigidos pela FAB.

“Estou desesperada, deixei tudo pra trás, trouxe o que mais importava e uma delas é meu cachorro. Estou prestes a ser evacuda pela embaixada do Brasil, mas a FAB se recusa a transportar cachorros de focinho curto . O mapa exige a papelada para transportar o cachorro, eu entendo que precisa da documentação, quando trouxe meu cachorro para a Ucrânia fiz tudo certinho, mas agora não é uma situação comum, é uma emergência. Não tenho tempo para emitir os documentos”, comentou.

Ela também garantiu que sabe dos riscos do transporte de animais. “Sei que muitas companhias não transportam cachorros de focinho curto, porque é perigoso, mas óbvio que é pior deixá-lo sozinho na guerra. É por minha conta e risco”, concluiu, emocionada.

Além do presidente brasileiro, Luisa Mell fez questão de marcar a cantora Anitta e o Padre Fábio de Melo para chamar a atenção das autoridades para o caso.

Luana Piovani fala da Ucrânia

Atriz Luana Piovani

A atriz Luana Piovani usou sua conta no Instagram nesta sexta-feira pra fazer um desabafo sobre as notícias que chegam da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia há quase uma semana.

Visivelmente abalada e com os olhos em lágrimas, a atriz que atualmente vive em Portugal diz que chora para aliviar a dor, mesmo sabendo que nada mudou por lá.

“Eu choro, choro, não me canso de chorar. As minhas lágrimas de alguma forma me acolhem, parece que alivia mesmo sabendo que, por lá, nada mudou. Já tem uns cinco dias que na hora que vamos fazer a nossa oração antes de dormir, peço para que Deus coloque a mão na cabeça dessas pessoas que querem fazer guerra”.

