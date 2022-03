‘Inventando Anna’: Amiga da real Anna diz que ainda atende aos seus telefonemas

Certamente uma pergunta que muitos espectadores da série ‘Inventando Anna’ podem ter feito ao ver a produção da Netflix é: “e onde estão os amigos da Anna agora?”. O fato da série ser baseada em fatos reais deixa nossa curiosidade ainda mais aguçada para saber onde estão essas pessoas, se elas se parecem com os personagens da série, se têm rede social, etc.

Se você ainda não sabe do que estamos falando, vamos situar você brevemente sobre do que se trata a série ‘Inventando Anna’, da Netflix. A série limitada de nove episódios conta parte da história de Anna Sorokin, falsa herdeira russa que enganou diversas celebridades, banqueiros, hotéis e socialites de Nova York, que foi descoberta pela jornalista Jessica Pressler. O artigo de Pressler foi publicado em 2018.

O roteiro segue a jornalista Vivian (Anna Chlumsky) enquanto ela entrevista Anna Sorokin, que usava a identidade de Anna Delvey (Julia Garner), durante suas idas e vindas ao presídio onde ela estava aguardando julgamento.

Uma das amigas de Anna Sorokin, ou Anna Delvey, é Neffatari Davis, que é mostrada na série de Shonda Rhymes como a simpática atendente de hotel e aspirante a cineasta Neff. Na série, Neff é interpretada pela atriz Alexis Floyd.

A verdadeira Neffatari Davis se abriu recentemente sobre sua amizade com a ex-herdeira russa. Em entrevista recente para a Vulture, ela disse que ainda fala com Anna Sorokin e que inclusive segue atendendo as suas chamadas.

“É quase como uma gangorra. Eu tenho que estabelecer limites. Às vezes eu não atendo o telefone porque eu tive que deixá-la saber que eu tenho minha liberdade”, disse Neffatari Davis sobre sua amizade com Anna Sorokin.

“Não poderei atender todos os telefonemas da prisão. Mas se você precisar de uma calcinha ou um pouco de leite de coco para o Dia de Ação de Graças, eu enviarei”, acrescentou Neffatari.

A cineasta disse que precisou “estabelecer limites” em sua amizade com Anna durante o julgamento em 2019, quando ela “começou a perder um pouco a cabeça quando tratava de ser ‘a famosa’ da cadeia”

Segundo o artigo da Vulture, Neffatari Davis mora agora em Los Angeles sua frequência de comunicação com Anna Sorokin mudou desde que ela voltou para a cadeia e está agora no Immigration and Customs Enforcement (ICE), no estado de Nova York.

“Falamos o máximo que podemos, o que é uma vez por mês agora. Falei com ela ontem, na verdade. Quando eu tenho tempo, eu atendo. Eu tento dar a ela algum tipo de resistência para continuar porque ela literalmente não tem ninguém aqui nos Estados Unidos”, disse Neffatari.