Fotos de Jojo Todynho em ensaio internacional viralizam

Jojo Todinho viajou para Dubai para um novo trabalho com a grife Jean Paul Gaultier. As fotos, divertidas, foram tiradas junto com Cauã Reymond, protagonista da novela “Um Lugar ao Sol”, da Globo.

Os famosos compartilharam algumas imagens nas redes sociais deles. O ensaio foi para o lançamento de dois perfumes Scandal e Scandal Pour Homme, sendo o primeiro uma fragrância que exala feminilidade e sensualidade e o segundo, já conhecido pelos compradores, traz notas amadeiradas.

Ao participar da campanha internacional, Jojo Todynho contou sobre a experiência: “Mamãe em Dubai com Jean Paul Gaultier e Cauã Reymond… Bangu virou? Claro ou com certeza? Viajamos para uma experiência de moda com as fragrâncias da grife francesa Jean Paul Gaultier”.

Foram dois dias posando para a nova campanha internacional dos perfumes em Nara Desert Camp, um deserto de Dubai. “Nem preciso dizer que a campanha ficou mara, né? Estou em choque com tudo, muito feliz e realizada! E ainda participamos da avant première, da exposição ‘Jean Paul Gaultier de A à Z’, no pavilhão da França na Expo Dubai 2020 em uma visita guiada pelo próprio estilista. Obrigada meu Deus por tudo isso e obrigada a todos sempre!!!”, contou a famosa.

Enquanto Jojo está nos Emirados Árabes, Lucas Souza, marido da funkeira, voltou às redes sociais e revelou as suas razões para excluir o seu perfil oficial, que já contava com mais de 600 mil seguidores. Segundo ele, a postura das pessoas referente ao seu casamento com a funkeira motivou a saída do Instagram.

“Não quero que as pessoas interfiram no meu pensamento, no meu relacionamento. Falei para a Jojo para a gente parar de expor um pouco nosso relacionamento no Instagram. E vou parar também de ficar lendo comentários, dando atenção para as pessoas. Vou interagir com as pessoas que gostam de mim”, acrescentou o militar.

A saída do marido de Jojo do Instagram aconteceu em fevereiro deste ano. Na época, o oficial do exército denunciou os ataques de ódio que vinha sofrendo em um comunicado onde afirmou que poderia processar os autores das publicações.

