Filha de Maurício Mattar, Petra celebra lucros obtidos em site adulto

Petra Mattar, filha do ator Maurício Mattar, revelou que tem tido uma boa experiência na plataforma adulta OnlyFans, quando o assunto é lucro.

“Dá para viver disso tranquilamente. Claro que, assim como qualquer coisa na vida, se você não focar não adianta. Você precisa ter algum diferencial no que disponibiliza e uma plataforma boa de divulgação paralelamente. Faço esse trabalho diariamente”, disse a famosa.

Em entrevista à revista Quem, ela contou que tomou a decisão de entrar para a plataforma após refletir sobre o assunto, durante seu período de isolamento após ser diagnosticada com covid-19.

“Passei a virada do ano sozinha dentro do meu quarto. Nesses dias todos de isolamento, comecei a cogitar a possibilidade de abrir um OnlyFans. Muitos seguidores me perguntavam se eu tinha, pediam que eu fizesse e eu era super contra, mas mudei meu pensamento quando percebi que eu era a dona do conteúdo que eu iria publicar”, disse na entrevista.

Ela explicou que há 10 anos trabalha com criação de conteúdo para a internet e, desde então, sempre foi assediada por alguns homens. Sua ideia, então, foi começar a lucrar com isso, já que não via alternativas para impedir o assédio.

“Nunca fui de me importar com o que as pessoas que não me conhecem pensam de mim. Sei bem quem sou, independentemente do conteúdo que eu venda. Até agora, tem sido um sucesso. Confio muito no que disponibilizo”, disse Petra.

A influenciadora revelou que conversou com os pais antes de entrar para o OnlyFans. Ambos respeitaram a decisão da filha, mas Maurício a aconselhou a não publicar conteúdos dos quais pudesse se arrepender futuramente.

Desde que criou seu perfil, Petra posta diariamente ensaios sensuais, nu artístico, fotos e vídeos exclusivos. “Normalmente, eu mesma produzo, de uma forma amadora. Coloco meu celular na ring light ou apoio em algum lugar e vou me fotografando e filmando”, explicou.

