Em especial na Netflix, Whindersson Nunes revela ajuda de Alok durante depressão

O humorista Whindersson Nunes comentou sobre sua crise de depressão em 2019, no especial de humor da Netflix “É de Mim Mesmo”, lançado esta semana.

Sem querer sair de casa, Whindersson passou quase seis meses sem fazer nada. Ele revelou que uma das pessoas que o ajudou nesse momento foi o DJ Alok.

“Ele é um cara sensacional, gente boa demais, umas das pessoas com o coração mais legal que eu já vi na minha vida. Ele queria ir lá em casa porque via que eu não queria sair. Ele queria me tirar de casa ‘vamos gravar, cara?’, ‘vamos conhecer o estúdio novo’. E eu estava naquela de ‘não cara, não quero trabalhar, sair...’”, contou.

Para estimular o amigo, Alok sugeriu um remix da música “Girassol”, gravada por Whindersson Nunes e pela cantora Priscilla Alcântara. O DJ disse a ele que, caso aceitasse, o ajudaria também, já que Alok lucra cerca de R$ 500 mil a cada remixagem que produz.

“Meu amigo, vamos fazer amanhã!’”, respondeu o humorista.

Estreias da Netflix em março

Além do stand-up de Whindersson Nunes, o mês de março traz 40 produções ao catálogo. De novos filmes a temporadas atualizadas das séries, tem novidades para todos os gostos.

Uma série original da Netflix remonta o histórico roubo que aconteceu em Fortaleza, em 2005. O documentário “3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central” é dirigido por Daniel Billio.

“Bridgerton” ganha uma nova temporada que será focada no irmão mais velho, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). O romance de época foi baseado no segundo livro da saga escrita por Julia Quinn, “O Visconde Que Me Amava” - saiba mais sobre o segundo ano da série.

Tem ainda a sétima temporada de “The Flash”, a sexta temporada de “Supergirl”, a versão alemã de “Queer Eye”, o longa da Globo Filmes “Crô em Família” e “Downton Abbey - O Filme”.

