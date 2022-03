Com liderança do ‘BBB 22′ na mão, Scooby revela próximos passos no jogo

Scooby diz a brothers em quem não pretende votar no 'BBB 22' TV Globo (Reprodução)

Pedro Scooby se consagrou o novo líder do “BBB 22″ na última quinta-feira (3) e já começou a refletir sobre seus próximos passos dentro do jogo. O surfista prometeu, por exemplo, que dará um “respiro” aos moradores do quarto Lollipop.

Durante conversa com os amigos Paulo André e Douglas Silva, Scooby debateu sobre a dinâmica da próxima berlinda e levantou a possibilidade de haver contragolpe na formação do paredão.

“Você viu que o nosso passe está caro, né? Estão querendo recrutar a gente. Se a gente vai, vira guerra. Agora? Agora é tarde”, brincou o novo líder sobre uma possível aliança entre ele e os moradores do Lollipop.

Em seguida, DG também comentou. “Tá maluco. A Jade [Picon] falando, ‘dá uma respirada aí no quarto’. Pô, maneiro, respirar sim”, disse o ator.

PA entrou na conversa: “Meu alvo é aquele quarto ainda, não”. O surfista concordou. “O meu também não”, disse.

“Cuidado com o contragolpe”, alertou PA. “É, tem isso”, concordou Douglas .

Em quem Scooby não vota

Segundo o surfista, além de seu “top 3″ - PA, Douglas e Jade -, há algumas pessoas nas quais ele vai evitar ao máximo direcionar seu voto.

“Não quero votar em vocês três nunca. A não ser que seja a última opção. Tirando esses três, quem eu vou evitar de votar até o final é a Eslo e o Vini”, revelou o líder da semana.

A prova

Scooby venceu, “pela primeira vez”, a prova do líder do “BBB 22″. Ele foi o mais rápido em uma disputa que estava dividida em três etapas. Douglas ficou imune do paredão, por ser o segundo, e Eli ganhou o vip, ficando em terceiro lugar.

Vale lembrar que o surfista já venceu a prova do líder em outras semanas, já que ele ganhou a disputa pelo quarto mais desejado do reality show da Globo em provas em dupla, com Tiago Abravanel e Paulo André, por exemplo.

Na prova de ontem, os brothers e sisters precisaram percorrer os três ambientes em busca de três cards, cada um com uma cor diferente. Na área laranja da academia, eles tinham que buscar os card: " “Vestiu. Partiu. Meu treino”. Na área azul tem o card: “Vestiu. Partiu. Meu momento”. Já na área rosa o card: “Vestiu. Partiu. Meu movimento”. Ao encontrar os três cards, eles deveriam apertar o botão e esperar atrás da bancada.

A prova do líder começou com o veto de Paulo André, que optou por deixar Jessi e Linn da Quebrada fora da disputa da sétima liderança. “Sou alvo dessas pessoas há algumas semanas, então não vou arriscar”, explica Paulo André.