‘BBB 22′: web acusa Eli de assédio contra Jessi e equipes se manifestam; entenda

Eli é acusado de assédio contra Jessi no 'BBB 22'

Eliezer e Jessilane estão envolvidos em uma polêmica daquelas! O brother vem sendo acusado de assédio após perseguir a sister na piscina na madrugada de quinta-feira (3). A “brincadeira” não pegou nada bem.

Enquanto Eli a encurralava na borda da piscina, Jessi pedia que Linn da Quebrada a salvasse. “Sai, Eli. Para. Ô, Lina, me ajuda. Ô, Lina, me ajuda. Para, Eli, é sério. Por favor, para”, pediu a professora de biologia.

Não demorou para um aviso da produção aparecer no telão, pedindo atenção ao brother. Ele, claro, ficou preocupado e tentou deixar claro que tudo não passou de uma brincadeira.

“Relaxa”, disse Jessi, tentando acalmar Eli. “Foi brincadeira e eu entendi como brincadeira. Pelo que eles viram, eles acharam que ele estava realmente me acuando”, disse a bióloga.

No Twitter, os termos “Jessilane merece respeito”, “assédio no BBB” e “não é não” ficaram entre os assuntos mais comentados da rede social. O público pediu que a TV Globo analisasse as imagens novamente.

Nota de repúdio

A equipe de Jessi publicou uma nota de repúdio em seu perfil no Instagram. “Não é não, em qualquer situação, e nosso direito de negar não deve ser contestado ou relativizado!”

Confira o texto na íntegra:

Os administradores da conta de Eliezer, por sua vez, emitiram uma nota de esclarecimento, também no Instagram.

“Assédio é um ato repudiável configurado como condutas abusivas exaradas por meio de palavras, comportamentos, gestos, escritos, e que tragam danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma pessoa, dano este que não houve no presente caso”, diz parte do texto.

Scooby é o líder da semana

Um dia depois da festa cheia do polêmicas rolou, como de costume, a prova do líder. Pedro Scooby venceu a disputa “pela primeira vez”″. Ele foi o mais rápido em uma disputa que estava dividida em três etapas. Douglas ficou imune do paredão, por ser o segundo, e Eli ganhou o vip, ficando em terceiro lugar.

Vale lembrar que o surfista já venceu a prova do líder em outras semanas, já que ele ganhou a disputa pelo quarto mais desejado do reality show da Globo em provas em dupla, com Tiago Abravanel e Paulo André, por exemplo.