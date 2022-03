‘BBB 22′: em vídeo, Boninho manda recado para Tiago Abravanel

Nesta quarta-feira, 2, Boninho usou seu perfil no Instagram para falar sobre os próximos acontecimentos do Big Brother Brasil 22 e aproveitou para mandar um recado para Tiago Abravanel. Em um vídeo, o diretor do programa falou que mesmo curtindo o carnaval ainda estava de olho no BBB 22. “Eu vim aqui dar uma descansada [Rodrigo] Dourado está cuidando de tudo e eu aqui remoto”, explicou.

O “big boss” ainda explicou que a dinâmica da semana será definida nesta quinta, 3. “Tem essa loucura toda, mas o que acontece: hoje é semana zerada e semana zerada o que a gente tem que fazer? Amanhã a gente vai sentar para discutir o que a gente vai provocar na galera”, revelou.

Boninho ainda encerrou o vídeo mandando um beijo para Tiago Abravanel, que desistiu do Big Brother Brasil 22 no último domingo, 27: “Abrava, um beijo para você”. Nos comentários da publicação, alguns seguidores consideraram esse recado como deboche. “O deboche” e “debochado não, BONINHO”, foram alguns dos comentários a respeito disso.

LEIA TAMBÉM: Marido de Jojo Todynho dispara: ‘Não quero que interfiram no meu relacionamento’

Veja o vídeo:

Ainda na publicação, os seguidores do diretor pediram para ele movimentar mais o jogo. “Prova de resistência raiz” e “Sr. Boninho, faça uma prova de resistência de verdade” foram alguns dos pedidos. Outro internauta solicitou para que o big fone toque todos os dias: “Põe o big fone para tocar todos os dias. Tipo, põe no paredão, tira do paredão, imuniza. Põe pra tocar umas quatro vezes por dia, não deixa eles dormirem não”.

EMOJI DE VÔMITO

O marido do ex-bbb Tiago Abravanel não ficou nada feliz com a exclusão dele da vinheta de aberturado Big Brother Brasil 22 e usou um emoji de vômito no stories do Instagram para repudiar a atitude da produção do programa.

Na postagem, Fernando Poli está assistindo ao BBB e quando passa a vinheta de aberturas comenta: “Tiraram o Tiago!.Sem palavras, Globo”, escreveu.