‘BBB 22’: Eliezer relembra noitada com 22 mulheres na Europa

Dentro do “BBB 22″, Eliezer já está em seu segundo romance e, durante uma conversa com outros confinados, o brother se gabou de uma noite que passou com 22 mulheres, durante uma viagem para a Grécia.

Segundo Eli, que antes mesmo do programa começar já falava de suas viagens pelo mundo, tudo começou no camarote de uma balada: “Quando eu vi, tinha 22 mulheres na mesa com a gente. Eram só cinco caras. Só que até aquele momento, eu estava achando que eram meus amigos passando na pista e chamando as ‘minas’”, lembrou ele.

Porém, a noitada não foi nada barata e, de acordo com o brother, o gasto total foi de R$ 50 mil.Isso porque ele e os amigos haviam recebido o “serviço VIP” durante a festa na Europa.

“Aí, mano, veio a conta. [Eu falei]: ‘Vamos fazer o seguinte então, vamos pegar o cartão de todo mundo. O máximo que passar em cada cartão, a gente passa. Depois, quando chegar no Brasil, a gente vê.’ No meu cartão, passaram R$ 12 mil. [...] O que a gente deveria ter feito depois desse rombo? Ir embora pra casa, né? Mas a cachaça tava no ápice. ‘Não, vamos pra próxima’”.

Depois dessa experiência, ele e os amigos ainda foram para outra balada e, mais tarde, passaram em um restaurante. “Saímos da balada pro primeiro restaurante que a gente encontrou, os três casais. Deve ser o mais caro de Mykonos, porque um macarrão alho e óleo lá, convertendo, era R$ 300″.

Por fim, ele conta que dividia sua conta bancária com o pai, que se assustou com o tanto que foi gasto: “Quando passou o cartão lá no valor, ele recebeu a notificação. Mas o que ele achou? Achou que era fraude. [...] No outro dia, [ele liga]: ‘Eliezer, vou cancelar seu cartão porque teve [um gasto de] R$ 12 mil. Aí eu falei: ‘Pai, fui eu mesmo’. Ele: ‘Você tá louco! R$ 12 mil numa balada?!’”.

A polêmica de Eli e Jessi

Eliezer e Jessilane estão envolvidos em uma polêmica daquelas! O brother vem sendo acusado de assédio após perseguir a sister na piscina na madrugada de quinta-feira (03). A “brincadeira” não pegou nada bem.

Enquanto Eli a encurralava na borda da piscina, Jessi pedia que Linn da Quebrada a salvasse. “Sai, Eli. Para. Ô, Lina, me ajuda. Ô, Lina, me ajuda. Para, Eli, é sério. Por favor, para”, pediu a professora de biologia.

Não demorou para um aviso da produção aparecer no telão, pedindo atenção ao brother. Ele, claro, ficou preocupado e tentou deixar claro que tudo não passou de uma brincadeira.

“Relaxa”, disse Jessi, tentando acalmar Eli. “Foi brincadeira e eu entendi como brincadeira. Pelo que eles viram, eles acharam que ele estava realmente me acuando”, disse a bióloga.

A equipe de Jessi publicou uma nota de repúdio em seu perfil no Instagram. “Não é não, em qualquer situação, e nosso direito de negar não deve ser contestado ou relativizado!”.

