BBB 22: Arthur é chamado para o VIP e fica surpreso

O surfista Pedro Scooby ganhou a liderança do BBB 22 nesta quinta-feira e entre suas primeiras decisões estava distribuir as pulseiras do grupo que ficará no VIP nesta semana, e um dos escolhidos foi o ator Arthur Aguiar, que confessou sua surpresa.

Na academia, o brother falou para Lucas Bissoli que não esperava ser priorizado pelo colega de confinamento. “Não esperava que ele me colocasse no VIP, não. Esperava que ele botasse o Gustavo”, disse.

Os dois brothers continuaram conversando sobre a possibilidade de indicação do novo líder. Lucas perguntou se ele acredita que Scooby vai mandar o Eli ou uma das meninas. Arthur disse que não tinha nenhuma informação sobre isso, por enquanto. “Não faço ideia... Mas eu acho que tem grandes chances de ser as meninas.”

LEIA TAMBÉM: ‘BBB 22′: web acusa Eli de assédio contra Jessi e equipes se manifestam; entenda

JOGO QUE SEGUE

Na posição de novo líder, Scooby já está aproveitando o tempo no quarto do líder para traçar sua estratégia para o próximo domingo, quando deverá indicar alguém ao paredão.

O surfista já havia adiantado em várias momentos que tinha três pessoas que ele não votaria durante o jogo: PA, Douglas e Jade. Ele já tinha dito até mesmo para a líder do quarto Lollipop que ela não seria seu alvo.

De qualquer forma, o líder já adiantou que vai dar um “respiro” às meninas doLollipop.

Em conversa com os amigos PA e Douglas, ele discutiu a possibilidade de neste paredão haver contragolpe do indicado e a tentativa de aproximação do grupo do Lollipop.

“Você viu que o nosso passe está caro, né? Estão querendo recrutar a gente. Se a gente vai, vira guerra. Agora? Agora é tarde”, brincou o novo líder sobre uma possível aliança entre ele e os moradores do Lollipop.

Em seguida, DG também comentou. “Tá maluco. A Jade [Picon] falando, ‘dá uma respirada aí no quarto’. Pô, maneiro, respirar sim”, disse o ator.