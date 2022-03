Ana Beatriz Nogueira revela quando será a retirada do tumor: ‘Já deu certo’

Ana Beatriz Nogueira é diagnosticada com câncer TV Globo (Reprodução)

Ana Beatriz Nogueira revelou, nesta semana, que está lutando contra um câncer e, após ganhar o apoio de colegas famosos e fãs, ela deu uma notícia boa aos seguidores.

Por meio de suas redes sociais, a famosa compartilhou um vídeo em que aparece dançando para anunciar a novidade. O procedimento acontecerá ainda neste mês: “Nesse mês de março faço minha cirurgia, em abril volto para dançar com os amigos e quem mais chegar”, escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os seguidores e amigos da atriz desejaram boas energias: “Abril já aguarda sua volta plena”, disse uma seguidora. “Vai voltar com tudo”, comentou o ator Lucio Mauro Filho, que está no ar na novela “Quanto Mais Vida, Melhor” no “Caldeirão”. A apresentadora Leiloca Neves afirmou: “Já deu tudo certo”.

Diagnóstico da atriz

Ana Beatriz Nogueira está tratando de um tumor em estágio inicial. Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz de “Um Lugar ao Sol” vai passar por cirurgia e deve voltar ao trabalho na Globo no mês de maio, quando começa a gravar a trama “Olho por Olho”, de João Emanuel Carneiro, que estreará após “Pantanal”, na faixa das 21 horas.

O tratamento contra o câncer de pulmão não vai atrapalhar o fim da novela “Um Lugar ao Sol”, onde interpreta o papel de Elenice, já que o folhetim está totalmente gravado. Vale ressaltar que a personagem da atriz terá um desfecho trágico. Isso porque Elenice será diagnosticada com Mal de Alzheimer, será internada em uma clínica e morrerá por complicações da covid-19.

Ainda segundo Patrícia Kogut, a doença foi descoberta após a realização de uma tomografia. A atriz teve influenza e precisou passar pelo exame. Nele, os médicos detectaram um pequeno tumor em seu pulmão. Tanto a equipe médica de Ana Beatriz como a própria artista estão otimistas em relação ao sucesso da operação, uma vez que o câncer no pulmão foi descoberto de forma bem precoce.

Esclerose múltipla

Em 2018, Ana Beatriz revelou que sofre de esclerose múltipla desde 2009. A doença autoimune compromete a função do sistema nervoso. A atriz teve surtos enquanto gravava a novela “Caminho das Índias” e contou que foi muito difícil receber o diagnóstico. A síndrome, porém, tem sido mantida sob controle.

