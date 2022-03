Afinal, quando ‘The Batman’ chega à HBO Max?

O filme-lançamento do ano da DC Films certamente é ‘The Batman’. Não somente porque conta uma época da vida do homem-morcego que é totalmente inédita, a não ser por alguns spoilers dos quadrinhos, mas porque traz grande elenco. ‘The Batman’ estreou dia 3 de março nos cinemas e traz Robert Pattinson no papel de Bruce Weyne, além de Zoe Kravitz, como Mulher-Gato; Paul Dano, como Charada; e Colin Farrell, como Pinguim.

O filme é dirigido por Matt Reeves, o mesmo diretor de ‘Cloverfield’ e que também co-escreveu o roteiro com Peter Craig de ‘O Imperdoável’. Mas, o que todos querem saber é: quando ‘The Batman’ chegará à HBO Max?

Lembramos que, ano passado, por conta das restrições relacionadas à pandemia, a Warner Bros. lançou filmes de forma simultânea no streaming e nos cinemas. Mas, esse não foi os planos para ‘The Batman’.

Embora não haja uma informação oficial, temos algumas pistas que nos podem indicar uma resposta. Espera-se que o filme chegue ao HBO Max 45 dias após seu lançamento nos cinemas. O longa chegou aos cinemas dos EUA em 4 de março, o que define a data prevista de transmissão em 19 de abril de 2022. Porém, essa data ainda não foi confirmada.

Cena deletada

O diretor de ‘The Batman’ comentou sobre uma cena deletada da versão do filme que está nos cinemas. “Houve cenas que cortamos que eu gostei. Na verdade, há uma cena com um prisioneiro misterioso, que aparece no final do filme em Arkham com o Charada. Houve uma cena anterior em que Batman foi a Arkham para tentar traçar o perfil do Charada, e Barry está nessa cena. É uma cena muito legal, e tenho certeza que lançaremos a cena depois que o filme for lançado, porque é uma cena deletada muito legal”.

O diretor se refere ao ator Barry Keoghan, o mesmo que interpreta Druing, em ‘Eternos’, lançado no ano passado pela Marvel Studios. Ultimamente tem surgido um rumor de que o ator possa vir a ser o próximo Coringa do novo ciclo do Batman nos cinemas. Veremos!