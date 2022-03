Whindersson Nunes ganha novo especial de comédia na Netflix

O humorista Whindersson Nunes ganhou mais um especial de comédia na Netflix. “É de Mim Mesmo” estreou nesta quinta-feira (3) na plataforma.

O show foi gravado no histórico palco do Teatro Amazonas, em Manaus. O espetáculo conta com cerca de 1h de duração e traz um lado mais íntimo de Whindersson Nunes.

O stand-up do piauiense passa por questões do cotidiano com as quais todos podem se identificar, como a pandemia, até momentos mais pessoais, como a convivência diária com a depressão e como o youtuber lida com a fama e toda a atenção que recebe por conta disso.

Este é o segundo especial de Whindersson Nunes para a Netflix. O primeiro foi lançado em 2019, “Whindersson Nunes: Adulto”, e ele reflete de forma bem humorada sobre o início de sua carreira e seu casamento.

Assista ao trailer de “É de Mim Mesmo”:

Estreias da Netflix em março

Além do stand-up de Whindersson Nunes, o mês de março traz 40 produções ao catálogo. De novos filmes a temporadas atualizadas das séries, tem novidades para todos os gostos.

Uma série original da Netflix remonta o histórico roubo que aconteceu em Fortaleza, em 2005. O documentário “3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central” é dirigido por Daniel Billio.

“Bridgerton” ganha uma nova temporada que será focada no irmão mais velho, Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). O romance de época foi baseado no segundo livro da saga escrita por Julia Quinn, “O Visconde Que Me Amava” - saiba mais sobre o segundo ano da série.

Tem ainda a sétima temporada de “The Flash”, a sexta temporada de “Supergirl”, a versão alemã de “Queer Eye”, o longa da Globo Filmes “Crô em Família” e “Downton Abbey - O Filme”.

