Vídeo mostra cena nojenta de Arthur Aguiar dentro do ‘BBB 22’

Arthur Aguiar deixa o cancelamento ao entrar no "BBB 22" (Reprodução/Globo)

Dentro do “BBB 22″ nada fica entre quatro paredes e prova disso é que Arthur Aguiar, o queridinho da edição, foi visto fazendo algo nojento na cozinha da casa do reality show da Globo.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o ator aparece limpando o nariz na pia do cômodo. Além deste ato, um detalhe chamou a atenção dos internautas: a pia e.stava com louça mostra o ator assoando o nariz enquanto lava a louça, o que indignou os internautas.

Por conta da atitude, o Arthur acabou sendo bombard eado pela audiência do programa, que classificou a cena como indefensável. A mesma expressão foi usada por um perfil do Twitter: “INDEFENSÁVEL! Arthur nojento assoando o nariz na pia da cozinha”. Um outro comentou: “Mano! Nem a boca se pode lavar na pia da cozinha, imagina o nariz!”, ponderou outro. “Nojento demais!”, disse mais um.

INDEFENSÁVEL! Arthur nojento assoando o nariz na pia da cozinha 🤮🤮🤮 #BBB22 pic.twitter.com/3RS0y2o9wZ — BBB22 (@sisterscomentam) March 2, 2022

Arthur fala de sexo no ‘BBB’

Dentro do “BBB 22″, Arthur Aguiar decidiu falar um pouco sobre sua intimidade e surpreendeu os participantes do reality show da Globo. A conversa sobre masturbação aconteceu com Natália e Lucas.

No bate-papo, Arthur afirmou que está lidando muito bem com a falta de sexo dentro do “Big Brother Brasil” e disse: “As pessoas lá fora não acharam que eu fosse conseguir”.

Em seguida, ele completou o raciocínio: “Eu estava muito seguro, eu já entrei muito seguro de que eu ia conseguir ficar de boa sem sentir vontade de nada. Nem de me masturbar. Não teve um dia aqui, um, que eu senti vontade. Nenhum. Zero”.

Arthur Aguiar entrou no "BBB 22" após diagnóstico de covid-19 (Reprodução/Globo)

O famoso também aproveitou o momento e falou da falta que sente da esposa, a influenciadora digital Maira Cardi, mas não no sentido sexual:”Eu senti e sinto muita falta da minha esposa, da minha casa. Mas é um lugar diferente, não é um lugar sexual. É um lugar de carinho, de amor, de cuidado. Não é um lugar de sexo. Por isso que talvez eu não tenha sentido essa vontade”.

Lucas garantiu que não teria problema algum se o ator resolvesse se masturbar, mas Arthur reagiu. “Isso foi uma coisa que a gente chegou a conversar: ‘Pô, você acha que você vai conseguir e tal?’. Porque eu, na minha vida com ela, vamos dizer, sou bastante ativo. Então ela me perguntou isso”, confessou.

