Saiba onde Meghan e Harry estão investindo nesse momento

Meghan Markle e o príncipe Harry anunciaram doações milionárias para ONGs que trabalham para promover a igualdade de gênero por meio de novas doações. O anúncio foi feito pela página oficial da fundação dos dois, a Archewell Foundation. Ao todo, quatro fundações receberão doações, incluindo a Smart Works, uma instituição de caridade do Reino Unido que ajuda mulheres a encontrar emprego e oferece treinamento e roupas profissionais para suas entrevistas de emprego.

“À medida que entramos no Mês da História da Mulher e antes do Dia Internacional da Mulher na próxima semana, a Archewell Foundation está anunciando uma série de investimentos sem fins lucrativos em organizações líderes que trabalham para promover a igualdade de gênero, construir políticas que empoderem mulheres e famílias, garantir uma representação significativa na mídia para as mulheres e fornecer às mulheres uma rede de ferramentas e apoio para conseguir emprego”, disseram o duque e a duquesa em comunicado no site da fundação.

Meghan Markle se tornou patrona da ONG britânica em janeiro de 2019, quando ainda era membro da realeza britânica, e continuou a apoiar a instituição mesmo depois de sua saída da Coroa no início de 2020. Em entrevista à Hello! Magazine, a CEO da Smart Works disse: “Somos muito gratos a Meghan, a duquesa de Sussex e à Archewell Foundation por seu apoio constante à missão da Smart Works e ao crescimento contínuo. Seja pessoalmente ou remotamente, estamos dedicados a fornecer às mulheres as ferramentas necessárias para se sentirem confiantes em um momento tão crítico de suas vidas, e a pesquisa que estamos realizando lançará uma luz sobre os desafios que elas enfrentam”.

On the first day of Women's History Month, we're pleased to announce that Archewell Foundation will be supporting Smart Works with a grant to help enable an important research project on female unemployment in the UK.Find out more on the Archewell website. https://t.co/OfZzF2TNvL pic.twitter.com/w2SU1jGwzd — Smart Works Charity (@SmartWorksHQ) March 1, 2022

Além dessa instituição, as doações de Meghan e Harry irão para o jornal independente The 19th, para o National Women’s Law Center e para o Center on Poverty e o Center on Poverty and Inequality no Georgetown University Law Center.

“Parte do compromisso principal da Archewell Foundation é construir comunidades fortes, compassivas e equitativas em todo o mundo. Embora essas doações tenham sido anunciadas quando reconhecemos o Mês da História da Mulher, o trabalho que elas representam é relevante e vital todos os dias do ano”, finalizaram Meghan e Harry no comunicado.