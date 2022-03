Receita de churros de cenoura da Ana Maria Braga viraliza na web. Aprenda!

Quadro do "Mais Você" mostra Ana Maria Braga cozinhando receitas antigas (Reprodução/Globo)

Ana Maria Braga está curtindo suas férias na Bahia, mas o quadro “Receitas Especiais”, exibido no “Mais Você”, fez os fãs matarem as saudades de ver a apresentadora na cozinha.

Nesta quinta-feira (03), a receita exibida pela atração foi a de um churros de cenoura, que pode ser uma sugestão de sobremesa para o fim de semana. Confira abaixo o passo a passo!

Ingredientes dos churros

1 xícara (chá) de água (240 ml)

1/4 de xícara (chá) de manteiga derretida

1 cenoura em pedaços médios

3 colheres (sopa) de açúcar

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 ovo

Chiurros de cenoura feito por Ana Maria Braga (Daniela Meira/Globo)

Óleo para fritar

Ingredientes do brigadeiro

1 lata ou caixa de leite condensado

6 colheres (sopa) de achocolatado em pó

2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de leite

Modo de preparo

No liquidificador, bata a água com a manteiga, a cenoura e o açúcar até triturar bem por cerca de 3 minutos. Transfira para uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até ferver. Adicione a farinha de uma só vez e misture vigorosamente por mais 3 minutos ou até desgrudar do fundo.

Que tal essa apresentação do churros feito por Ana Maria Braga? (Reprodução/Globo)

Bata a massa na batedeira com a pá raquete por cerca de 3 minutos ou até amornar e acrescente o ovo, batendo até incorporar. Coloque em saco de confeitar com bico estrela (para churro). Com óleo abundante já aquecido, modele os churros (esprema o saco de confeitar) e frite, poucos por vez, até dourarem por cerca de 3 minutos.

Misture bem os ingredientes do brigadeiro em uma panela. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até encorpar (ponto de brigadeiro mole). Deixe escorrer os churros sobre papel absorvente, polvilhe com açúcar e sirva com o brigadeiro.

