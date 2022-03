O que esperar de ‘Guardiões da Justiça’, nova série de super-heróis da Netflix

A Netflix lançou sua nova aposta para o mundo dos super-heróis: “Guardiões da Justiça”. A série estreou na última quarta-feira (1) e conta com sete capítulos, todos disponíveis.

A história acompanha o Homem Magnífico, que conseguiu manter a paz no mundo por 40 anos. Contudo, com a volta do caos, ele e sua equipe precisam parar uma guerra nuclear.

Depois da autodestruição do líder, uma equipe de super-heróis problemáticos precisa confrontar poderes malignos no mundo – e neles mesmos. — Sinopse oficial de "Guardiões da Justiça"

“Guardiões da Justiça” é uma animação que mistura ação ao vivo com animação tradicional, stop motion, imagens de videogame de 8 bits, entre outros. São cerca de 8 tipos de animação 2D. Tudo isso de forma bem parecida com o que foi visto em “Amor, Morte & Robôs”, outra série original da plataforma.

O que esperar da série?

A produção chega em meio a uma nova onda de filmes e séries de super-heróis feitas em animação, só que focados no público adulto, tal qual aconteceu com “Homem-Aranha no Aranhaverso”.

A Disney Plus, casa dos heróis da Marvel, aposta em narrativas como “What If...?” para seguir essa linha, enquanto a Amazon Prime Video estreia “Invencível”.

A série já chega ao catálogo da Netflix com classificação indicativa de 18 anos, o que significa que a história pode adotar um tom bem sádico, já que trata-se de uma sátira ao universo de heróis.

É uma releitura de grandes equipes de super-heróis, como Vingadores (Marvel) e Liga da Justiça (DC).

Adi Shankar estreia na direção com “Guardiões da Justiça”. Ele foi produtor de “Castlevania” e “Dredd: O Juiz do Apocalipse”, duas produções do gênero.

“Assistir ‘Guardiões da Justiça’ é como viver em minha mente”, disse Shankar, em entrevista ao PasteMagazine. “Esta jornada significou perceber que meu perfeccionismo era uma construção projetada para me manter preso. Isso significava entender que meu medo era um mecanismo de segurança que estava lá para me manter pequeno. Que a síndrome do impostor que eu estava experimentando era uma resposta de trauma da realidade interna que poderia ser alterada e transmutada”, declarou.

Estão no elenco Diamond Dallas Page, Sharni Vison, RJ Mitte, Hal Ozsan, Christopher Judge, Jane Seymour, Denise Richards, Derek Mears e Andy Milonakis.

