Netflix suspende produção de novas séries russas

A Netflix entrou em um embate com o governo russo nesta quarta-feira (2). Todos seus projetos no país, que totalizavam quatro produções originais, foram interrompidas.

Embora possa ser feita a associação com o atual conflito entre Rússia e Ucrânia, na verdade a decisão da empresa está relacionada a determinação da Rússia em relação aos streamings.

Todas as plataformas que mais de 100 mil acessos diários no país devem transmitir conteúdo da televisão local. Isso significa incorporar 20 canais, incluindo o Channel One (canal estatal), a NTV (especializada em entretenimento) e o Spas (rede oficial da Igreja Ortodoxa).

A medida vale também para streamings como Amazon Prime Video e Disney Plus.

“Dada a atual situação, nós não temos nenhum plano de adicionar esses canais ao nosso serviço”, disse um porta-voz do streaming a revista Variety.

Sem chegar a um acordo, a Netflix tomou a medida como resposta à determinação do governo russo. Uma delas, inclusive, foi suspensa apenas um dia antes do encerramento das gravações.

A primeira a ser lançada seria “Anna K”, uma releitura contemporânea do clássico da literatura russa “Anna Karenina”, de Liev Tolstói. Esta seria a primeira produção original russa da Netflix.

Também estavam incluídos dois projetos sem títulos e “Zato”, um thriller criminal que se passa na década de 1990. A série seria assinada pela diretora Darya Zhuk.

A decisão da Netflix também afeta a compra de filmes e séries produzidos pela Rússia.

Rússia ‘cancelada’

O país está sofrendo boicote de outras gigantes do entretenimento: Sony, Warner e Disney cancelaram seus próximos lançamentos no país. Isso significa que “Sonic 2″ e “Red: Crescer é uma Fera” não terão estreia nos cinemas russos.

Além disso, o Festival de Cannes, uma das principais mostras de cinema do mundo, também já anunciou que não receberá delegações russas em 2022.

