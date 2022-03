Naiara Azevedo lança música gravada com Marília Mendonça

Nesta quinta-feira, 3, às 21h, Naiara Azevedo lança a música 50% gravada em parceria com Marília Mendonça em setembro de 2020. Durante a participação de Naiara no Big Brother Brasil 22, a equipe da cantora chegou a informar que o lançamento seria cancelado, devido à confusão envolvendo a família de Marília.

Na época em que Naiara foi anunciada no BBB 22, a família de Marília Mendonça ficou sabendo do lançamento do dueto pela imprensa e disse, em comunicado oficial: “nunca fomos contatados pela Naiara ou por ninguém da equipe dela”.

João Gustavo, irmão de Marília, chegou a dizer que Naiara estaria utilizando o reality show para se promover às custas de sua irmã, morta em um acidente aéreo em novembro de 2021. Alguns dias depois, o cantor publicou um pedido de desculpas no Twitter: “hoje, de cabeça fria, reconheço que fui duro nas palavras e por não ter o compromisso com o erro, peço desculpas à Naiara e toda sua equipe”.

Após ser eliminada do BBB 22, Naiara não entrou em detalhes sobre o que aconteceu enquanto estava confinada. Apenas no início desta semana, ela anunciou nas redes sociais que o single estará disponível nas plataformas nesta quinta-feira e divulgou o pré-save.

Terceira eliminada do BBB

A cantora Naiara Azevedo, a terceira participante eliminada do BBB 22, da TV Globo, se manifestou sobre um vídeo das redes sociais na qual a atual eliminada, Larissa, diz que a cantora sertaneja era vista como falsa fora da casa.

No Twitter, ela mandou um recado para a ex-sister: “Gente do céu... Não sei se sinto pena ou se sinto ranço. Amada, vai se tratar!”

Ela ainda liderou um movimento nas redes sociais pedindo para os internautas eliminarem ela no paredão contra Arthur e Linn da Quebrada, na última terça-feira. E seus pedidos foram atendidos!