‘Meu Monstro de Estimação’ impediu que famoso filme da Disney fosse lançado

“Meu Monstro de Estimação” é um clássico infantil, seja o filme ou o livro. A fama da história do monstro do Lago Ness é tão grande que ele “impediu” que uma outra produção concorresse com seus horários nos cinemas.

Lançado no Natal de 2007, a obra de Jay Russell foi agendada para o mesmo período em que a Disney pretendia enviar para as salas de cinema “As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian”.

Contudo, quando a Columbia Pictures fixou a data de “Meu Monstro de Estimação”, a gigante da animação resolveu postergar o lançamento do segundo filme da franquia de Nárnia para quase seis meses depois, segundo o IMDb.

Dessa forma, “As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian” precisou aguardar até maio de 2008 para chegar às telonas - o que resultou em um desastre de bilheteria e, consecutivamente, desistência da Disney em seguir com a franquia.

O terceiro filme do universo criado por C.S. Lewis, “As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada”, foi lançado por outro estúdio, a extinta 20th Century Fox.

Curiosamente, tanto “Meu Monstro de Estimação” quanto “As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian” são da mesma produtora: Walden Media.

A história de “Meu Monstro de Estimação”

O filme é inspirado no livro “The Water Horse”, do escritor britânico Dick King-Smith. Mesmo assim, a história é quase original: quase todos os personagens do longa foram criados para o desenvolvimento da história, que originalmente conta apenas com um grupo de crianças criando um bebê monstro.

O filme foi um sucesso entre a crítica da época, sendo que 74% dos críticos deram notas positivas para o longa, segundo o Rotten Tomatoes. Teve um sucesso moderado de bilheteria.

Estão no elenco Alex Etel, Emily Watson (”Chernobyl”), Ben Chaplin (”A Lenda de Tarzan”) e David Morrissey (”The Walking Dead”).

