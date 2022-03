Marido de Jojo Todynho dispara: ‘Não quero que interfiram no meu relacionamento’

Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, voltou às redes sociais e revelou as suas razões para excluir o seu perfil oficial, que já contava com mais de 600 mil seguidores. Segundo ele, a postura das pessoas referente ao seu casamento com a funkeira motivou a saída do Instagram.

“Não quero que as pessoas interfiram no meu pensamento, no meu relacionamento. Falei para a Jojo para a gente parar de expor um pouco nosso relacionamento no Instagram. E vou parar também de ficar lendo comentários, dando atenção para as pessoas. Vou interagir com as pessoas que gostam de mim”, acrescentou o militar.

Lucas também falou sobre a maneira que os comentários dos haters, que bombardearam suas postagens com comentários maldosos, desde que seu envolvimento com Jojo Todynho foi revelado.

“Resolvi desativar as redes sociais por um tempo porque, às vezes, os comentários das pessoas estavam me afetando. E eu estava confundindo as coisas, começando a mexer no meu psicológico. Isso porque eu era uma pessoa que estava acompanhando, lendo os comentários, algumas mensagens que me mandavam por direct...”, explicou o oficial do exército.

A saída do marido de Jojo do Instagram aconteceu em fevereiro deste ano. Na época, o oficial do exército denunciou os ataques de ódio que vinha sofrendo em um comunicado onde afirmou que poderia processar os autores das publicações.

Jojo Todynho desabafa sobre casamento com o militar Lucas Souza (Reprodução: Google)

“Devido à minha profissão, não posso ir para a internet e expor algumas mensagens e comentários preconceituosos que estou recebendo. A minha vontade é gravar um vídeo expondo esse pessoal e rebater à altura”.

Segundo ele, as mensagens enviadas por haters são de cunho racista. “São mensagens inacreditáveis, que eu nunca pensei que um ser humano poderia escrever. São mensagens de cunho racista e preconceituosas em relação à minha esposa”.

Em seguida, o marido de Jojo decidiu apagar sua conta no Instagram, onde acumulava mais de 600 mil seguidores. O oficial ainda disse que recebeu mensagens afirmando que ele nunca poderia ter se envolvido com uma “mulher fora dos padrões de beleza da sociedade”.

A funkeira Jojo Todynho também falou sobre o assunto e alegou que o amado não soube lidar com a quantidade de haters que vinha recebendo. “Ele está bem, está trabalhando, mas acabou desativando o Instagram. A internet é um povo muito maldoso, malicioso. E é um meio que ele não precisa. Ele tem a profissão dele, e não soube lidar com isso. As pessoas são muito tóxicas”.

Morando em Curitiba, por causa do trabalho, Lucas chegou a revelar que, em breve, pretende morar no Rio com Jojo Todynho. “Já estou correndo atrás da minha transferência do quartel para o Rio de Janeiro. Só que há muitos trâmites, mas vai dar certo. Provavelmente em março”.

