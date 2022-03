Maíra Cardi causa revolta em internautas ao falar em ‘estupro alimentar’

A coach de emagrecimento Maíra Cardi voltou a causar polêmica na web - dessa vez, por uma fala problemática. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a famosa escolheu um termo inadequado para falar sobre um problema alimentar.

“Estupro alimentar é quando a pessoa que diz que mais te ama, sua mãe, seu marido, sua melhor amiga, quer te empurrar goela abaixo aquilo que você disse não”, disse Maíra.

Durante o vídeo, Maíra explica que é difícil seguir uma dieta quando alguém que você ama não entende a determinação da pessoa.

“É difícil dizer não, eu sei, mas mais difícil ainda é lidar com quem te ama te forçando, te obrigando a comer aquilo que te faz mal. Só você sabe o quanto você chora, no seu travesseiro, no silêncio da noite”, disse ela.

O termo “estupro alimentar” não foi bem recebido pelos internautas, que se chocaram com a fala da ex-BBB.

olha, são muitas influenciadoras problemáticas, mas essa coach do “estupro alimentar” é a pessoa com conteúdo mais nocivo pra mulheres na internet. A PIOR. — maria bopp (@mariabopp) March 2, 2022

A Mayra Cardi postou um vídeo onde fala sobre "estupro alimentar" eu queria de verdade que alguém um dia pudesse barrar o conteúdo dessa mulher! Todos os tipos de distúrbios alimentares deve ser tratado e cuidado com PSICOLOGO, um ebook de emagrecimento NÃO SALVA NINGM — Tha istressada (@ssouzatha) March 2, 2022

4 anos de nutrição pra ouvir a Maira Cardi falar de “estupro alimentar”.. Gente por Deus, queria entender da onde essa mulher tira essas coisas mirabolantes pra falar. — Lucielen Oliveira (@Eitaa_Lucielen) March 2, 2022

Vale lembrar que, embora trabalhe como coach de emagrecimento e tenho milhares de seguidores em suas redes sociais, Maíra Cardi não tem registro no Conselho Técnico de Nutrição - que afirma que ela não pode exercer a profissão.

Sua formação vem de cursos técnicos de nutrição e nutrição esportiva nos Estados Unidos.

Embora sua participação no “Big Brother Brasil” tenha sido em 2009, Maíra Cardi voltou a ser associada ao programa, agora que seu esposo - o ator Arthur Aguiar - entrou para o confinamento.

Se dentro da casa ele enfrenta seus próprios dilemas, aqui fora sua esposa segue impulsionada pela audiência do programa.

Desde janeiro, quando começou o programa, ela já protagonizou diversos momentos: se revoltou ao assistir Arthur comendo pão, comentou as famosas traições do esposo, rebateu quem disse que a filha era fruto de traição e até se expôs dizendo que fez reconstrução vaginal.

