Ladrões invadem set de ‘Lupin’ em Paris e roubam equipamentos

Através de um comunicado emitido na última quarta-feira, 2, a Netflix confirmou que teve itens roubados de seu set de filmagens em Paris, onde está sendo filmada a terceira parte da série ‘Lupin’. De acordo com a declaração do porta-voz da Netflix para a Entertainment Weekly, “houve um incidente em 25 de fevereiro durante as filmagens da próxima temporada de Lupin. Nosso elenco e equipe estão seguros e não houve feridos. Agora retomamos as filmagens”.

Os ladrões usaram fogos de artifício para despistar o barulho provocado pelo roubo, que aconteceu no set em Nanterre, que fica nos arredores de Paris. Foram roubados cerca de 300 mil dólares em equipamentos de acordo com informações da Agence France-Presse.

Leia mais: Este é o ator de ‘O Mundo Sombrio de Sabrina’ que está em ‘Vikings: Valhalla’

Desde novembro do ano passado, a terceira parte de ‘Lupin’ vem sendo gravada, de acordo com uma postagem na conta oficial da Netflix no Twitter.

🇫🇷 NEWS 🇫🇷: Lupin Part 3 is now in production. pic.twitter.com/vbdbja9t2q — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) November 18, 2021

Roubo também no set de ‘The Crown’

Na quinta-feira, 24 de fevereiro, a Netflix confirmou que foram roubados adereços e réplicas de antiguidades do set de filmagens de ‘The Crown’. O incidente está sendo acompanhado pela polícia de Yorkshire e, segundo a Netflix, os artigos roubados somam mais de 150 mil libras esterlinas, o equivalente a cerca de R$ 1,02 milhão de reais. O caso foi investigado e está atualmente arquivado, de acordo com as informações da polícia de Yorkshire.

Os artigos roubados foram levados do set montado na cidade de Doncaster, que fica no condado de Yorkshire, também conhecido como o Condado de York. Trata-se de um condado histórico que fica ao norte da Inglaterra e é o maior condado do Reino Unido.

Um dos artigos roubados, de acordo com informações da BBC, é uma réplica de um ovo Fabergé raro. O objeto original foi adquirido pelo avô da Rainha Elizabeth, o Rei George V, em 1933. De acordo com informações da Royal Collection Trust, o ovo Fabergé que pertence ao acervo da realeza britânica e é um Ovo de Páscoa Imperial com relógio rotativo.