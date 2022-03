‘Inventando Anna’: Leia este livro depois de ter assistido à série da Netflix

Em nove episódios da série ‘Inventando Anna’ somos apresentados à Anna Delvey, ou melhor, Anna Sorokin, uma jovem que fingiu ser uma socialite russa e enganou diversas celebridades, banqueiros, hotéis e socialites de Nova York em 2018. A série da Netflix é uma versão dessa história criada pela produtora de Shonda Rhimes, a mesma que produziu ‘Grey’s Anatomy’ e ‘Bridgerton’, dentre outras produções.

A real Anna Delvey tem hoje 31 anos e foi condenada sob várias acusações, dentre elas tentativa de furto, furto em segundo grau e roubo de serviços. Ela foi presa em 2018 sob a acusação de fraudar pessoas, empresas e instituições em mais de $ 200 mil dólares.

Leia mais: ‘Inventando Anna’: Esta foi a reação da real Anna ao ver a série da Netflix

A série conta parte dessa história, mostrando os primeiros golpes de Anna, as primeiras vítimas e as pessoas que confiaram nela, dentre elas, pessoas que se tornaram suas amigas. Como é o caso de Rachel Williams, uma ex-amiga de Anna Delvey. Ela foi enganada e teve mais de 62 mil dólares roubados por Anna. Rachel inclusive lançou um livro sobre a história: ‘My Friend Anna’, lançado em 2019. Na série da Netflix, Rachel Williams é interpretada pela atriz Katie Lowes.

Se você lembra da viagem ao Marrocos que Anna fez com suas amigas, certamente você sabe quem é Rachel. A Rachel da vida real lançou seu livro em 2019 como um relato da amizade entre ela e Anna. Inclusive ela retrata no livro algumas das complicações de pagamento retratadas na série ficcional da Netflix e explica como caiu no golpe “paga que eu te pago depois”.

Leia mais: ‘Inventando Anna’: Onde está presa a real Anna Delvey?

O livro atualmente só tem sua versão em inglês, mas não impede que você possa aproveitar para treinar seu “english”.

Em uma recente entrevista à Vanity Fair, Rachel William advertiu sobre a empatia “problemática” do roteiro da série. “Em que ponto a meia verdade é mais perigosa que a mentira?”, disse ela.