Gustavo acusa brothers de falta de empatia e discute com Eslo em festa no ‘BBB′

O clima pesou entre Gustavo e Eslovânia na festa do líder do “BBB 22″. O advogado falou sobre a prioridade na fila para passar em atendimento com a psicóloga e citou a falta de empatia dos brothers com Laís, que ficou muito abalada com a saída de Larissa no último paredão.

“Como eu tenho muita empatia, a dor do outro é sempre maior que a minha”, disse Gustavo.

Eslo não deixou barato. “Empatia também é respeitar o momento do outro”, responde a modelo, que explicou que a fila para o atendimento psicológico é um sistema que precisa ser respeitado.

O paranaense continuou: “Se no dia eu ver que tem alguém precisando mais, eu vou falar pode passar na minha frente, entendeu? Esse tato que eu não senti de vocês”.

A pernambucana comentou que o brother não podia medir o sofrimento das pessoas, já que todos no quarto Lollipop estavam chateados com a eliminação de Larissa. “Para mim aqui dentro, todo mundo tem esse momento e eu respeito. Eu estava mal para caramba, ela estava mal para caramba, Vini, Eli, Jade chorou horrores ontem a noite. É um sistema, é uma fila”, afirmou a miss.

“Mas eu senti que foi falta de empatia e continuo sentindo”, falou Gustavo.

Cantoria na festa

A festa do líder também foi marcada por uma apresentação musical de Arthur Aguiar e Paulo André. Os amigos subiram ao palco durante, assumiram os microfones e deram um verdadeiro show.

PA e Arthur Aguiar cantam durante festa do líder no 'BBB 22' Redes sociais (Reprodução)

Os amigos cantaram juntos diversos sucessos, animando os brothers dentro da casa e ganhando elogios aqui fora também.

Um dos hits interpretados por Arthur e PA foi “Solução”, da UM44k. Luan Otten, vocalista da banda, gostou da performance e se manifestou: “Me liguem”.

PA e Arthur assim que sairem, me liguem !!! — LUAN OTTEN (@luanotten) March 3, 2022

Anônimos também usaram o Twitter para comentar a apresentação. Confira:

PA E ARTHUR QUE SORTE A NOSSA FOI PRA MACHUCAR O CORAÇÃO DEMAISSS #bbb22 pic.twitter.com/6XhxHSpdYm — ؘ (@taeminIovebot) March 3, 2022