Gabriel Medina faz post misterioso e fãs pedem retorno ao surfe

Após fazer um post com tom bem saudosista em suas redes sociais na última quarta-feira (2), o atleta Gabriel Medina recebeu uma enxurrada de comentários de seus fãs, pedindo seu retorno ao surfe.

“Estamos com saudades do seu surf”, escreveu uma seguidora. “Volta Medina. O WSL está sem emoção!”, comentou outro.

Desde o final de janeiro, Medina está em pausa na carreira. Inicialmente ele alegou problemas pessoais, mas o motivo real viria à tona pouco tempo depois: o surfista terminou seu casamento com a modelo Yasmin Brunet após dois anos juntos.

Desde então, foram três momentos do Mundial de Surfe deste ano recusadas: duas etapas iniciais no Havaí e uma em Portugal.

A imagem é simples, o atleta e sua prancha, mas o poder da imagem emocionou os seguidores.

Mas essa não é a primeira vez em que Medina aparece curtindo uma onda. Nos últimos dias, ele vêm fazendo vários registros do seu cotidiano, inclusive quando surfou com um cachorro em sua prancha.

Gabriel Medina é tricampeão mundial de surfe. Ele foi um dos nomes a representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio 2020, na estreia da modalidade como esporte olímpico.

O divórcio

O casamento do surfista Gabriel Medina e da modelo Yasmin Brunet chegou ao fim em janeiro deste ano. Ao longo de dois anos, o casal tornou-se um dos mais conhecidos do mundo do esporte.

Também ganharam as redes sociais, após Yasmin não conseguir, em julho de 2021, autorização para acompanhar Medina nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Além das competições, a vida pessoal de Gabriel Medina e Yasmin Brunet não estava em um mar de rosas. O casal enfrentava problemas com a mãe do atleta, Simone Medina, que fazia críticas públicas sobre a modelo.

Em abril do ano passado, Medina rompeu com o padrasto, Charles, que atuava como seu técnico.

Leia também: Maíra Cardi causa revolta em internautas ao falar em ‘estupro alimentar’