Ex-BBB Rodrigo estaria vivendo romance secreto com Ana Clara, diz colunista

Rodrigo Mussi deixou o “BBB 22″ cedo, mas pode ter tirado sorte no amor. Isso porque, segundo o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, o rapaz estaria se envolvendo com Ana Clara Lima em um romance secreto.

A apresentadora e o empresário teriam se encontrado no último final de semana, em uma festa na casa do ator Bruno de Luca, no Rio de Janeiro. A proximidade entre eles teria chamado a atenção dos convidados.

O clima já tinha sido notado por espectadores durante participação do ex-brother no programa comandado por Ana Clara no Multishow.

Ainda de acordo com a coluna, os dois tentaram manter a discrição em público, mas fontes teriam confirmado que o casal está sim se conhecendo melhor.

Bebê na casa?

Natália e Eli protagonizaram cenas quentes no 'BBB 22' (Reprodução/Globo)

Se aqui fora o suposto romance entre Rodrigo e Ana Clara ainda é mantido em sigilo, dentro da atual edição do programa o clima entre Natália e Eliezer andou pegando fogo e não é segredo para ninguém. O casal movimentou o edredom algumas vezes e, agora, paira uma desconfiança no ar: será que vem um bebê por aí?

Especulações giram em torno de uma suposta gravidez de Natália. Isso porque a sister tem sentido enjoos nos últimos dias, após ter transado com Eliezer.

Apesar de o casal ter usado camisinha, as suspeitas aumentaram após o colunista Felipeh Campos, do programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, afirmar que a Natália teria feito um teste de gravidez na quarta-feira (2).

De acordo com o jornalista, a produção do reality show teria acionado a equipe médica para coletar sangue de Natália e realizar um teste rápido de gravidez.

“Há cinco dias ela está enjoando e, segundo a contagem feita pelos médicos, desde quando ela se relacionou com o Eliezer, pode realmente ter acontecido alguma coisa. Caso o exame dê positivo, será a primeira história de gravidez dentro de um reality show”, afirmou Felipeh.