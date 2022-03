Este é o ator de ‘O Mundo Sombrio de Sabrina’ que está em ‘Vikings: Valhalla’

Desde sua estreia na Netflix, no dia 25 de fevereiro, só se fala em ‘Vikings: Valhalla’. Mas não é para menos! A série é encantadora, seja pelos cenários e belíssima fotografia, como pelo roteiro, totalmente ancorado em bases histórias e acontecimentos que mudaram a história da Inglaterra.

‘Vikings: Valhalla’ é uma sequência da aclamada série ‘Vikings’, que teve sua sexta e última temporada divulgada no catálogo da Netflix em dezembro do ano passado. O enredo da nova série se passa 100 anos após a série original e se foca em três personagens principais: o reverenciado governante viking Harald Hardrada (Leo Suter), o explorador Leif Eriksson (Sam Corlett) e a líder religiosa nórdica antiga Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson), estes últimos filho e filha do viking Erik, o Vermelho.

Leia mais: Ator revela que quase disse “não” ao convite de estrelar ‘Vikings: Valhalla’

É sobre Sam Corlett que vamos falar. Lembra da série ‘O Mundo Sombrio de Sabrina’, também da Netflix? A série estreou na Netflix em outubro de 2018 e teve sua quarta e última temporada revelada em dezembro de 2020.

Nesta série, Sam Corlett interpretou Caliban e esteve presente em 14 episódios, das temporadas 3 e 4. Caliban é um demônio moldado a partir do próprio barro do poço, e o autoproclamado Príncipe do Inferno.

Certamente, um papel bem diferente do que agora o ator australiano está interpretando em ‘Vikings: Valhalla’. Na nova produção, Sam dá vida ao explorador nórdico Leif Eriksson. Recentemente ele deu uma entrevista recente ao The Hollywood Reporter e relembrou ter pedido que seu próximo trabalho “exigisse tudo de mim, emocional, mental e fisicamente”. Bom, parece que ele conseguiu!

O criador e diretor de ‘Vikings: Valhalla’, Jeb Stuart , já adiantou que tem as três primeiras temporadas prontas e que está esperando apenas o sinal verde da Netflix para começar a produzi-las. Cada temporada terá oito episódios.