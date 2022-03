‘BBB 22′: Natália é submetida a exames após suspeita de gravidez

Será que vem um bebê por aí? Especulações giram em torno de uma suposta gravidez de Natália, do “BBB 22″. Isso porque a sister tem sentido enjoos nos últimos dias, após ter transado algumas vezes com Eliezer.

Apesar de o casal ter usado camisinha, as suspeitas aumentaram após o colunista Felipeh Campos, do programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, afirmar que a Natália teria feito um teste de gravidez na quarta-feira (2).

De acordo com o jornalista, a produção do reality show teria acionado a equipe médica para coletar sangue de Natália e realizar um teste rápido de gravidez.

“Há cinco dias ela está enjoando e, segundo a contagem feita pelos médicos, desde quando ela se relacionou com o Eliezer, pode realmente ter acontecido alguma coisa. Caso o exame dê positivo, será a primeira história de gravidez dentro de um reality show”, afirmou Felipeh.

A equipe da participante se pronunciou sobre os boatos. “Está rolando fake news sobre a Naty e gravidez. Por favor, se virem isso, não propaguem e, principalmente, denunciem. É uma mentira descabida e sem nexo algum. Só estigmatiza ainda mais o corpo da Natália”, diz a nota.

“Já pararam pra pensar que essas mentiras e boatos de cunho sexual são bem mais intensificados por conta de quem Natália é? Mulheres fortes e donas de si incomodam tanto que a arma que as pessoas encontram para tentar diminuí-las, é a difamação”, seguiu o texto.

Por fim, a equipe da sister pediu respeito. “Respeitem nossa Natália. Ela é livre, inteligente e cuidadosa. Enquanto não houverem provas concretas de algo, não solidifiquem suas certezas, porque elas se tornarão rasas e falsas, assim como esses boatos que estão sendo propagados.”

Samba no pé

Natália chamo atenção recentemente pelo seu samba no pé. Neste Carnaval, a escola de samba Beija-Flor, do Rio de Janeiro, fez uma apresentação aos brothers e reparou no gingado da sister.

Apresentação da Beija-Flor no BBB (Reprodução)

Após o show, os integrantes da escola entraram em contato com a equipe da Natália pelas redes sociais. “Alô, administradores da Nat, podemos conversar?”, disse o perfil da Beija-flor no Twitter.

“Com toda certeza”, responderam os administradores.

Natalia apareceu depois chorando no quarto do “BBB 22″, com outros brothers e sisters, ainda emocionada com a apresentação da escola. “Foi tudo”, gritou.