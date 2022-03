‘BBB 22′: Arthur Aguiar e PA cantam juntos na festa do líder e agradam web

PA e Arthur Aguiar cantam durante festa do líder no 'BBB 22' Redes sociais (Reprodução)

Que dupla! Na última quarta-feira (2), Arthur Aguiar e Paulo André subiram ao palco durante a festa do líder do “BBB 22″, assumiram os microfones e deram um verdadeiro show.

Os amigos cantaram juntos diversos sucessos, animando os brothers dentro da casa e ganhando elogios aqui fora também.

Um dos hits interpretados por Arthur e PA foi “Solução”, da UM44k. Luan Otten, vocalista da banda, gostou da performance e se manifestou: “Me liguem”.

PA e Arthur assim que sairem, me liguem !!! — LUAN OTTEN (@luanotten) March 3, 2022

O cantor também compartilhou a cantoria nas redes sociais, com direito a emojis de coração. Assista:

Anônimos também usaram o Twitter para comentar a apresentação. Confira:

PA E ARTHUR QUE SORTE A NOSSA FOI PRA MACHUCAR O CORAÇÃO DEMAISSS #bbb22 pic.twitter.com/6XhxHSpdYm — ؘ (@taeminIovebot) March 3, 2022

PA E ARTHUR cantando é o motivo da felicidade da sociedade brasileira hoje pic.twitter.com/A15C2gEGqI — o tal do moletom (@gui_moletom03) March 3, 2022

PA e Arthur entregam a melhor amizade do big brother e cantam fácil demais. Melhor entretenimento desse bbb, a dupla de MILHÕES



PA e Arthur / #BBB22 pic.twitter.com/pBWdaFH8i3 — larissadipsy 🌙 (@llarissa_sccp) March 3, 2022

Aniversário de Arthur

O aniversário de Arthur é hoje (3) e, assim que o ponteiro do relógio marcou meia-noite, os brothers parabenizaram o ator.

“Gente, meia-noite é aniversário do Arthur, hein!”, disse Douglas Silva. Os colegas, então, cantaram “Parabéns”.

O tema da festa do líder era “Vila Olímpica”. Uma pista de atletismo e uma chama olímpica compunham a decoração.

Escapou da eliminação

Arthur tem muitos motivos para comemorar. Na terça-feira (1º), ele escapou mais uma vez da eliminação. Ele disputava a preferência do público com Linn da Quebrada e Larissa, que acabou deixando o reality show com 88,59% dos votos.

A formação do sexto paredão começou com dois nomes na lista. Arthur e Lucas foram para a berlinda ao serem os primeiros eliminados da prova do líder, que coroou Paulo André. Já no domingo (27), o paredão voltou a ganhar forma, com a chegada de Linn da Quebrada, a indicada do líder.

Pela casa, a dinâmica de votos confundiu os grupos, que já tinham seus alvos combinados. O voto deveria ser em dupla (a mesma que disputou a prova do líder) e em consenso. Acabaram empatando Douglas e Larissa, ficando a cargo do líder desempatar, e ele escolheu Larissa.

Na prova bate-vota, Lucas, Larissa e Arthur disputaram a saída do paredão. Como Linn foi indicada pelo líder, não disputou o jogo, em que eles deveriam escolher entre várias caixas as que somavam pontos e o primeiro a fazer quatro pontos estaria livre.

Larissa até disparou e chegou a ter 2 pontos na frente de Lucas e Arthur, mas o jogo virou e no final Lucas se deu bem e ficou de fora da eliminação.