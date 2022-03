BBB 22: “A língua ficou solta”, disse Larissa sobre eliminação

Larissa foi eliminada com 88% dos votos ontem no 'BBB 22' Twitter (Reprodução)

Sexta eliminada do programa BBB 22 com 88,59% dos votos, a pernambucana Larissa Tomásia, de 25 anos, disse que se arrepende de não ter se segurado mais e usado melhor as informações que possuía sobre os confinados.

Como entrou no jogo três semanas após seu início, pela Casa de Vidro, Larrisa já tinha algumas informações sobre como o público analisava cada participante e poderia tê-las usado para jogar e se proteger.

Eu deveria ter me segurado mais. A língua ali ficou solta! Quando eu comecei a ver os participantes, já fui falando tudo na cara. Passei algumas informações falsas porque eu queria mexer no quarto das meninas, jogar uma faísca. Mas depois, quando comecei a ter a convivência com o pessoal da casa, mudou totalmente minha visão de jogo. É complicado, difícil”, disse Larissa, que durante o confinamento chamou a atenção por passar informações falsas para os outros brothers.

A ex-bbb disse que as mentiras eram uma estratégia de jogo. “Durante o meu raio-x eu deveria ter falado para o pessoal, acabei esquecendo o principal: avisar para o público que essa era uma das minhas estratégias. Quando eu saí e vi os memes, eu só fazia rir”, disse.

LEIA TAMBÉM: ‘BBB 22′: Natália é submetida a exames após suspeita de gravidez

Eliezer e Vyni

Aliada das meninas do quarto Lollipop, Larissa criticou Eliezer e Vyni, que mudaram seus votos na última hora e a levaram ao paredão com Lina e Arthur, considerados dois participantes fortes no jogo.

A pernambucana disse que se não fosse por eles, ela não teria saído. “Depois que eu vi a cena, vi que o Eli não está comprometido com as meninas. Percebi que ele é uma pessoa de ‘leva e traz’ e só está se importando com ele mesmo no jogo. Ele queria tirar o dele da reta, fez isso de propósito por causa dos meninos, o que é uma pena, porque as meninas tentam fazer de tudo para proteger ele e o Vyni. Além disso, o Eli tem muita influência sobre o Vyni. Ao meu ver, ele se aproveita dos sentimentos do Vyni por ele”, disse.