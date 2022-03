Atriz Carol Marra pede normalização do corpo trans na televisão

No ar na novela “Quanto Mais Vida, Melhor”, da Globo, a atriz Carol Marra participou de um evento em São Paulo e resolveu falar sobre a normalização do corpo das pessoas trans.

Nesta semana, a famosa falou que a participação de Linn da Quebrada na 22ª temporada do “Big Brother Brasil”, da emissora carioca, é muito importante, já que o programa é um dos mais vistos e comentados no país.

“Não sou uma pessoa que levanta bandeiras, mas a gente precisa normalizar os corpos trans. Principalmente nos grandes veículos e programas, como Big Brother e a participação da Linn da Quebrada. Tudo que acontece lá dentro repercute aqui fora, no café, no almoço com os amigos e família. Gera conversas necessárias”, afirmou a artista.

Atriz Carol Marra estreia na Globo (Reprodução)

LEIA TAMBÉM:

Após estrear na série “Psi”, exibida em 2014 na HBO, Carol Marra começou a chamar a atenção de outras emissoras e, é claro, da Globo, onde estreou na novela das 19 horas e sobre sua participação ela afirmou: “Como nós gravamos a novela, durante quase um ano, seguindo todos os protocolos de segurança, e tivemos que esperar o lançamento, estou vendo o carinho das pessoas com a Alice”.

Linn no cinema

Falando em maior presença de pessoas trans na TV, Linn da Quebrada vai estrear nos cinemas. A cantora e atriz está no elenco do filme “Vale Night”, que será lançado em 17 de março.

Linn da Quebrada (Foto: Reprodução/Instagram)

A história acompanha Daiana (Gabriela Dias) e Vini (Pedro Ottoni), um casal da periferia paulista que, assim como qualquer outro casal com filho pequeno, sonha com um “vale night” para sair um pouco da rotina. Na trama, eles decidem levar o bebê para o baile funk, onde tudo vai bem até que Vini perde o menino e parte em busca da criança por toda a comunidade, se colocando em situações inusitadas e divertidas para que Daiana não perceba nada.

Com direção de Luis Pinheiro, o longa-metragem conta com Yuri Marçal, Jonathan Haagensen, Maíra Azevedo, Neusa Borges, Sol Menezes, Lenita Oliver, Geraldo Mario, Natallia Rodrigues, Iara Jamra, Thiago Pinheiro e Digão Ribeiro no elenco. O filme é uma produção da Querosene Filmes e distribuição da Buena Vista International.

LEIA TAMBÉM: