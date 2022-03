Após meses, Gusttavo Lima e Andressa Suita confirmam reconciliação

Gusttavo Lima e Andressa Suita estão juntos de novo. Separados há alguns meses, o casal divulgou, pelas redes sociais, a reconciliação e, sem os filhos, embarcaram para a região do Porto, em Portugal.

“É necessário deixar os filhos um pouquinho e viajar com o boy”, afirmou Andressa Suita, tendo, de seguida, publicado um vídeo em que aparece com o cantor.

Para que os pombinhos pudessem aproveitar melhor o destino português, Gabriel, de quatro anos, e Samuel, de três, ficaram aos cuidados dos avós, no Brasil.

Gusttavo Lima e Andressa Suita estão separados desde outubro de 2021, somando seis meses do fim do casamento. Mas, mesmo quando não eram um casal, eles estavam juntos, principalmente pelos filhos.

Suposta paternidade

O clima de romance entre Gusttavo Lima e Andressa Suita não está sendo quebrado nem com a polêmica envolvendo uma suposta paternidade do cantor sertanejo, que já falou sobre o assunto durante um show, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Apontado como pai de uma adolescente, que mora no interior de São Paulo, o famoso falou publicamente: “Imagina eu agora, com 32 anos de idade, e ontem eu descobri que eu sou pai de uma filha de 17 anos. Tem base? Tem base? Pelo menos assim, ela está falando que eu sou pai, né?”, começou o famoso.

Divulgação/Instagram

Durante a apresentação, Gusttavo Lima afirmou que o seu relacionamento com a mãe da adolescente foi quando ele era menor de idade: “Mas na época eu só tinha 15 anos. E nem dinheiro para comprar um lanche eu tinha, quem dirá um motel. Cara, vou te contar um negócio para você. Eu ainda desisto disso. Então, vamos beber que está difícil”.

Ao saber do conflito, o apresentador Ratinho, do SBT, resolveu botar mais lenha na fogueira. O apresentador do SBT convocou o artista para realizar um teste de DNA, como parte de um quadro de seu programa nas noites do canal de Silvio Santos.

